Чому огірки на ринках почали дешевшати?

З настанням осені на ринку тепличних огірків в Україні спостерігається не зовсім типова ситуація, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Представники тепличних комбінатів були змушені почати знижувати відпускні ціни на свою продукцію під впливом суттєвого збільшення пропонування цих овочів на ринку.

Зверніть увагу! При цьому продавці зазначали, що торгівельна активність у цьому сегменті залишалася досить стриманою. За даними щоденного моніторингу проєкту, наприкінці першого тижня вересня цього року ціни на тепличні огірки на внутрішньому ринку країни знизилися в середньому на 16% і встановилися на рівні 20 – 40 гривень за кілограм (48 – 97 центів за кілограм).

Продавці зазначають, що зниження цін на тепличні огірки цього сезону стало досить очікуваним, оскільки з кожним днем ​​продовжує зростати пропозиція огірків другого обороту, тоді як попит на продукцію залишається на досить низькому рівні.

Суттєвому зростанню пропозиції даної продукції на ринку насамперед сприяють сприятливі погодні умови, які встановилися практично на всій території України. У цьому випадку уникнути цінового спаду тепличним комбінатам не вдалося, навіть попри значне зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту.

Важливо! Експерти зазначають, що зараз ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 27% нижчі, ніж на початку вересня минулого року. При цьому ключові гравці ринку не відкидають зміни ринкової ситуації в даному сегменті вже найближчим часом.

Які ціни на огірки у супермаркетах України?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у великих мережах супермаркетів України:

Огірки гладкі, 1 кілограм

Auchan 43,80 гривні;

Metro 39,90 гривні;

Megamarket 56,40 гривні;

АТБ 38,89 гривні;

Сільпо 34,90 гривні;

Varus 39,90 гривні.

