У скільки вийде консервування дволітрової банки солоних огірків?

Журналісти 24 Каналу орієнтуючись на середні ціни по ринку підрахували вартість дволітрової банки солоних огірків. Крім самих огірків вам знадобляться ще деякі продукти.

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Для більш-менш економного використання куплених продуктів варто закривати хоча б 3 дволітрові банки. Для приготування такої кількості огірків вам знадобляться такі продукти:

4,5 кілограма огірків;

6 столових ложок солі;

трохи листя смородини і вишні, суцвіття кропу, листочки і корінь хрону;

50 грамів перцю чилі;

2,5 літри води (газованої);

100 грамів часнику.

Огірки за середньої ціни по ринку у 42,87 гривні за кілограм обійдуться у 193 гривні. Пачка солі 1 кілограм коштує у середньому 37,45 гривні. Пучок зелені для консервування коштує на ринку 10 – 20 гривень. Перець чилі обійдеться приблизно у 5 гривень. Дві пляшки по 1,5 літра газованої води в АТБ обійдуться у 33,40 гривні. 100 грамів молодого часнику будуть коштувати 16,20 гривні.

Зверніть увагу! Отже, 3 дволітрові банки огірків за вартістю продуктів обійдуться приблизно у 300 – 305 гривень. Таким чином одна банка виходить у 100 гривень. Однак якщо процес масштабувати і використовувати воду з-під крана, то вартість банки має помітно впасти.