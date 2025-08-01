Скільки потрібно витратити грошей для консервації огірків?

Традиційний рецепт консервації потребує таких інгредієнтів, як огірки, сіль, цукор, оцет, лавровий листок та перець горошком. Журналісти 24 Каналу розрахували, скільки ж обійдеться купівля цих продуктів для приготування 10 літрів консервованих огірків.

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Варто зауважити, що для розрахунку враховувалася мінімальна ціна товарів, станом на 1 серпня. Відтак, найдешевшою позицією у списку – лавровий листок:

Огірки – від 45 гривень за кілограм,

Часник – 176,40 гривні за кілограм,

Сіль – від 13,19 гривні за кілограм,

Цукор – від 34 гривень за кілограм,

Лавровий лист – від 11,19 гривні за 10 грамів (1 пачка),

Спеції, як-от перець чорний горошок – 14,50 гривні за 10 грамів (1 пачка),

Оцет столовий 9% – від 28 гривень за літр,

Кришки для консервування – від 75 гривень за пачку ( в упаковці 20 кришок).

Як розрахувати кількість інгредієнтів та їхню вартість на 10 літрових банок Для однієї літрової банки консервованих огірків потрібно взяти десь 700 грамів огірків, отже для 10 банок потрібно 7 кілограмів (десь 315 гривень). Крім того, на 10 банок знадобиться десь 200 грамів солі (2,64 гривні) та 50 грамів цукру (1,70 гривні), оцту приблизно 370 мілілітрів (10,36 гривні), часнику 100 грамів (17,64 гривні), 20 лаврових листків (2,24 гривні) та 40 горошин (3 гривні). Кришок знадобиться 10 штук, що коштуватиме 37,50 гривні.

Таким чином, на приготування 10 літрів консервованих огірків доведеться витрати орієнтовно 390 гривень. Тобто на одну літрову банку йде десь 39 гривень, без врахування вартості води та світла.

Довідково: ціни на товари для консервації варіюються відповідно до супермаркету, а тому кінцева вартість може відрізнятися.