Во сколько выйдет консервирование двухлитровой банки соленых огурцов?

Журналисты 24 Канала ориентируясь на средние цены по рынку подсчитали стоимость двухлитровой банки соленых огурцов. Кроме самих огурцов вам понадобятся еще некоторые продукты.

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Для более-менее экономного использования купленных продуктов стоит закрывать хотя бы 3 двухлитровые банки. Для приготовления такого количества огурцов вам понадобятся следующие продукты:

4,5 килограмма огурцов;

6 столовых ложек соли;

немного листьев смородины и вишни, соцветия укропа, листочки и корень хрена;

50 граммов перца чили;

2,5 литра воды (газированной);

100 граммов чеснока.

Огурцы при средней цене по рынку в 42,87 гривны за килограмм обойдутся в 193 гривны. Пачка соли 1 килограмм стоит в среднем 37,45 гривны. Пучок зелени для консервирования стоит на рынке 10 – 20 гривен. Перец чили обойдется примерно в 5 гривен. Две бутылки по 1,5 литра газировки в АТБ обойдутся в 33,40 гривны. 100 граммов молодого чеснока будут стоить 16,20 гривны.

Обратите внимание! Итак, 3 двухлитровые банки огурцов по стоимости продуктов обойдутся примерно в 300 – 305 гривен. Таким образом одна банка выходит в 100 гривен. Однако если процесс масштабировать и использовать воду из-под крана, то стоимость банки должна заметно упасть.