Какие овощи подорожали за неделю?

Несмотря на ограниченное предложение, цены на столовую свеклу в Украине продолжают снижаться (до 8 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Также дешевле, чем на предыдущей неделе, продавались морковь (8 – 12 гривен за килограмм) и лук (9 – 12 гривен за килограмм).

В то же время белокочанная капуста снова подорожала (9 – 20 гривен за килограмм). Нетипично для осени снижаются цены на огурцы (15 – 30 гривен за килограмм). А вот снижение предложения помидоров из открытого грунта привело к их подорожанию (12 – 55 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Расширился диапазон цен на пекинскую (30 – 35 гривен за килограмм) и цветную капусту (25 – 38 гривен за килограмм). Продолжают дешеветь кабачки (10 – 17 гривен за килограмм). Опустились цены на перец Белозерка (25 – 40 гривен за килограмм) и баклажан (25 – 30 гривен за килограмм). Подешевела зелень.

Как изменились цены на фрукты?

В фруктово-ягодном сегменте после пятинедельного роста снизились цены на голубику (150 – 300 гривен за килограмм). В то же время малина начала дорожать (160 – 200 гривен за килограмм). Продолжает расширяться ассортимент раннего яблока (15 – 45 гривен за килограмм) и груши (15 – 90 гривен за килограмм), в результате чего диапазон цен на них также расширился.

Арбуз подорожал (13 – 25 гривен за килограмм), а цены на дыню уменьшились (25 – 55 гривен за килограмм). Дороже, чем неделей ранее, продавалась слива (18 – 35 гривен за килограмм). Начали расти цены на виноград (50 – 140 гривен за килограмм).

