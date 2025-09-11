Сколько сейчас стоят яблоки в супермаркетах?

Этот год для украинских садоводов, в том числе и тех, кто выращивает яблоки выдался довольно проблемным из-за весенних заморозков, уничтоживших значительные объемы урожая фруктов, передает 24 Канал. Это отразилось и на стоимости продукции, однако сейчас сложилась довольно благоприятная ситуация на рынке, из-за чего яблоко и дальше продолжает дешеветь.

Читайте также Цены на капусту в Украине снизились: сколько стоит килограмм в супермаркете

В прошлом, 2024 году в сентябре стоимость яблок также падала благодаря массовой уборке нового урожая. Однако тогдашние цены значительно отличались в меньшую сторону по сравнению с нынешними. В сентябре 2024 года средняя стоимость яблок составляла 26,32 гривны за килограмм. Сейчас же килограмм яблок в среднем стоит 51,24 гривны за килограмм.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яблоки в популярных супермаркетах Украины:

Яблоки, 1 килограмм

Metro 36,30 гривны;

Novus 36,99 гривны;

Megamarket 73,90 гривны;

АТБ 34,95 гривны;

Сильпо 49,92 гривны;

Varus 49,90 гривны.

Картофель продолжает дешеветь в супермаркетах Украины