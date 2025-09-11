Скільки наразі коштують яблука у супермаркетах?

Цей рік для українських садівників, у тому числі й тих, хто вирощує яблука видався доволі проблемним через весняні заморозки, що знищили значні об'єми врожаю фруктів, передає 24 Канал. Це відобразилося і на вартості продукції, однак наразі склалася доволі сприятлива ситуація на ринку, через що яблуко й далі продовжує дешевшати.

Читайте також Ціни на капусту в Україні знизились: скільки коштує кілограм у супермаркеті

Минулого, 2024 року у вересні вартість яблук також падала завдяки масовому збиранню нового врожаю. Однак тодішні ціни значно відрізнялися у менший бік порівняно з теперішніми. У вересні 2024 року середня вартість яблук складала 26,32 гривні за кілограм. Наразі ж кілограм яблук у середньому коштує 51,24 гривні за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яблука у популярних супермаркетах України:

Яблука, 1 кілограм

Metro 36,30 гривні;

Novus 36,99 гривні;

Megamarket 73,90 гривні;

АТБ 34,95 гривні;

Сільпо 49,92 гривні;

Varus 49,90 гривні.

Картопля продовжує дешевшати у супермаркетах України