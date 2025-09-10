Яка вартість картоплі у супермаркетах?
В Україні у 2025 році для картоплярів склалися більш сприятливі умови, ніж минулого, коли аномальна спека та посуха сильно погіршили якість врожаю, повідомляє 24 Канал. Наразі у вересні ціни на картоплю продовжують падати.
Минулого, 2024 року у вересні вартість картоплі вже зростала повним ходом через те, що зібраний врожай був вкрай низької якості, а якісної продукції було доволі мало. У вересні 2024 року середня вартість картоплі складала 22,16 гривні за кілограм і продовжувала зростати. У той час, як зараз вартість складає 16,80 гривні за кілограм і продовжує падати.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних супермаркетах України:
Картопля, 1 кілограм
- Metro 15,70 гривні;
- Auchan 14,70 гривні;
- Megamarket 18,90 гривні;
- АТБ 14,85 гривні;
- Сільпо 14,70 гривні;
- Varus 14,90 гривні;
Картопля рожева, 1 кілограм
- Auchan 26,90 гривні;
- Novus 29,99 гривні;
- Сільпо 28 гривень;
- Metro 25,90 гривні.
У Лукашенка призначили винних у дефіциті картоплі
У Білорусі фермери порушили контракти з торгівельними мережами, продаючи картоплю за кордон через вищі ціни, що призвело до дефіциту на внутрішньому ринку.
У відповідь на дефіцит і для підтримки виробників, уряд підвищив граничні максимальні ціни на картоплю та інші овочі, а Міністерство антимонопольного регулювання розпочне штрафувати фермерів.