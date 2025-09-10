Яка вартість картоплі у супермаркетах?

В Україні у 2025 році для картоплярів склалися більш сприятливі умови, ніж минулого, коли аномальна спека та посуха сильно погіршили якість врожаю, повідомляє 24 Канал. Наразі у вересні ціни на картоплю продовжують падати.

Минулого, 2024 року у вересні вартість картоплі вже зростала повним ходом через те, що зібраний врожай був вкрай низької якості, а якісної продукції було доволі мало. У вересні 2024 року середня вартість картоплі складала 22,16 гривні за кілограм і продовжувала зростати. У той час, як зараз вартість складає 16,80 гривні за кілограм і продовжує падати.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних супермаркетах України:

Картопля, 1 кілограм

Metro 15,70 гривні;

Auchan 14,70 гривні;

Megamarket 18,90 гривні;

АТБ 14,85 гривні;

Сільпо 14,70 гривні;

Varus 14,90 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм

Auchan 26,90 гривні;

Novus 29,99 гривні;

Сільпо 28 гривень;

Metro 25,90 гривні.

