Фермери не виконали контракти

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі розпочне штрафувати фермерські господарства, які не виконали контракти з торгівельними мережами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода". Так, влада з'ясувала, що частина білоруських фермерів, які підписали контракти на постачання з торгівельними мережами, не виконали їх, а продали картоплю за кордон.

За словами міністра торгівлі Артура Карповича, Білорусь зіткнулася з ситуацією, коли ціни на картоплю на зовнішніх ринках були у 2,5 – 3 рази вищими, ніж на внутрішньому ринку.

При цьому ніхто не знімав з них обов'язку відвантажувати продукцію за контрактами, укладеними з торгівельними організаціями. Водночас виробники почали хитрощі зі схемами, ставлячи економічний інтерес на перше місце в продажах. Через це навесні на внутрішньому ринку виник дефіцит,

– повідомляють білоруські ЗМІ.

Навесні 2025 року з білоруських магазинів зникла картопля та інші овочі місцевого виробництва, а якщо вони й були, то дрібні та низької якості.

17 квітня набрала чинності урядова постанова, яка вносить корективи до системи регулювання цін. Згідно з документом, гранична максимальна ціна продажу картоплі зросла з 76 копійок до 1 рубля (1 рубль – 12,23 гривні).

Зверніть увагу! Для підтримки білоруських виробників були підвищені максимальні ціни на картоплю, капусту та цибулю, що діяли до 15 травня 2025 року. Міністерство сільського господарства та продовольства та облвиконкоми заявили, що мають достатньо картоплі для внутрішнього ринку.

