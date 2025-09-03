Фермеры не выполнили контракты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начнет штрафовать фермерские хозяйства, которые не выполнили контракты с торговыми сетями, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Так, власти выяснили, что часть белорусских фермеров, которые подписали контракты на поставку с торговыми сетями, не выполнили их, а продали картофель за границу.

По словам министра торговли Артура Карповича, Беларусь столкнулась с ситуацией, когда цены на картофель на внешних рынках были в 2,5 – 3 раза выше, чем на внутреннем рынке.

При этом никто не снимал с них обязанности отгружать продукцию по контрактам, заключенным с торговыми организациями. В то же время производители начали хитрости со схемами, ставя экономический интерес на первое место в продажах. Из-за этого весной на внутреннем рынке возник дефицит,

– сообщают белорусские СМИ.

Весной 2025 года из белорусских магазинов исчезла картошка и другие овощи местного производства, а если они и были, то мелкие и низкого качества.

17 апреля вступило в силу правительственное постановление, которое вносит коррективы в систему регулирования цен. Согласно документу, предельная максимальная цена продажи картофеля продажи картофеля выросла с 76 копеек до 1 рубля (1 рубль – 12,23 гривны).

Обратите внимание! Для поддержки белорусских производителей были повышены максимальные цены на картофель, капусту и лук, действовавшие до 15 мая 2025 года. Министерство сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомы заявили, что имеют достаточно картофеля для внутреннего рынка.

