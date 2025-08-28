Цена на картофель в ЕС сильно упала

На Европейской энергетической бирже (EEX) в Лейпциге фьючерсы на картофель для переработки с поставкой в апреле 2026 года на текущей неделе достигли 7,50 евро за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrarheute.

Это самый низкий с 2021 года уровень цен. В середине марта (время посадки картофеля) цена колебалась в пределах 22 – 23 евро за тонну. В то же время спрос переработчиков на незаконтрактованный картофель на рынке Северо-Западной Европы сейчас приближается к нулю.

Причиной падения цен специалисты называют слабый спрос на фоне огромного предложения.

Обратите внимание! Кроме того, площадь под картофелем в Германии, а также во многих западно- и среднеевропейских странах, значительно выросла. В частности, в Германии картофель выращивается на 301 тысяча гектар (+19 тысяч гектар, или 6,7% по сравнению с прошлым годом). А нынешняя площадь посевов картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах составляет в целом более 650 тысяч гектар, что на 8,3% больше, чем в 2024 году.

В Нидерландской ассоциации производителей картофеля для потребления призывают сократить в 2026 году площади под картофелем в Северо-Западной Европе на 15% по сравнению с предыдущим годом, чтобы лучше согласовать спрос и предложение в следующем маркетинговом сезоне.

Интересно! Альтернативой для излишков картофеля может стать его использование для корма животных и производства биогаза.

