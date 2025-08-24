Сколько стоит борщевой набор в Украине в разное время?

Обычно борщевой набор украинца состоит из капусты, свеклы, картофеля, моркови, лука, томатной пасты на масле, что делает из него довольно бюджетный вариант приготовления. В то же время добавление сметаны и мяса делает блюдо дороже, информирует 24 Канал.

Обратите внимание! Для приготовления борща мы учли такие пропорции: 500 граммов капусты, 200 граммов свеклы, 300 граммов картофеля, 200 граммов моркови, лука 150 граммов, масла – 30 граммов и томатной пасты 50 граммов. Если же добавлять мясо, то стоит брать 500 граммов.

Средние цены на продукты в 1997 году:

Вероятно, килограмм картофеля в 1997 году стоил 0,41 копейки, свидетельствуют данные на Datatowel.in.ua.

За килограмм свинины пришлось бы отдать где-то 4,77 гривны.

Цена на сметану не сильно отличалась от цены на мясо, ведь за литр нужно было отдать 3,16 гривны.

В то же время цены на морковь, свеклу и капусту не указаны, но с скриншота известно, что овощи в среднем были на уровне 0,83 копейки, то есть в целом за 3 позиции нужно было отдать ориентировочно 2,49 гривны.

Цена на лук ориентировочно была на том же уровне.

В общем получается, что на продуктовую корзинку для приготовления борща в 1997 году нужно было отдать ориентировочно 7 гривен, с учетом цены за полкило свинины и за литр сметаны.

Средние цены на продукты в 2025 году (по состоянию на август):

Килограмм молодого картофеля стоит 23 гривны, а лук обойдется в почти 17 гривен.

Капуста – 19,16 гривны, а морковь – почти 13 гривен.

Свекла стоит 9,39 гривны.

Дороже всего обойдется сметана – 53,5 гривны за 350 граммов, и свинина (грудинка) – 216,45 гривны за килограмм.

Нынешняя цена за борщевой набор обойдется взамен в 185 гривен, с учетом цены за полкило свинины.

Таким образом, за 28 лет стоимость борщевого набора выросла в 26,4 раза, то есть на 178 гривен.

Справочно. Приведенные данные являются средними показателями. Кроме того, данные за 1997 год не точные и могут отличаться, поэтому стоимость борщевого набора в таком случае может быть больше или меньше.