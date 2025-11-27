Удешевление кофе пока откладывается

Итальянский обжарщик кофе Illycaffe SpA говорит, что любителям кофе, которые надеются на быстрое облегчение исторически высоких цен, возможно, придется подождать дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Цены еще продержатся, поскольку ожидаемое сокращение от снижения тарифов США еще не произошло.

Компания планирует снова повысить цены в январе после двух повышений в этом году, сообщила в интервью главный исполнительный директор Кристина Скоккья. Стоимость кофейных зерен арабики в прошлом месяце выросла до рекордного уровня, когда американские тарифы на ведущего экспортера Бразилию совпали с низким урожаем по всему миру. Цены несколько снизились после того, как президент США Дональд Трамп расширил тарифные льготы на бразильский кофе, но все еще остаются на исторически высоком уровне.

Существует ограничение относительно того, сколько компания может поглотить при таком нездорово высоком уровне цены на зеленый кофе. Мы увеличим цену во всех странах и на всех каналах,

– отметила Скоккья, имея в виду резкий рост цен на необжаренные зерна.

Шаги Illycaffe, вероятно, повторят другие обжарщики, поскольку потребительские цены все еще догоняют стоимость сырьевых товаров. Любое повышение цен на кофе на полках продуктовых магазинов, как правило, отстает на "много месяцев", а иногда даже на год, по словам Карлоса Меры, руководителя отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров в Rabobank. Он ожидает дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы.

Стоит ли вообще ждать снижения цен?

Illycaffe прогнозирует, что цены на необжаренные зерна стабилизируются в пределах от 2,80 до 3 долларов за фунт в течение второй половины 2026 года, что все еще выше среднего показателя за последние пять лет.

"Мы надеялись на гораздо более резкое падение", – сказала Скоккья в интервью. Кофейная индустрия сталкивается с "очень и очень сложной" ситуацией из-за постоянно высоких цен на необжаренные зерна, которые она объяснила скорее спекуляциями, чем реальными проблемами с поставками.

Компания сохранила свою стратегию поставок из Бразилии в течение периода действия американских тарифов, поскольку имеет уникальные смеси, для производства которых нужен кофе этой страны. Сейчас она планирует заключать производственные партнерства в США, на которые приходится 20% ее оборота.

Интересно! Illycaffe пыталась ограничить влияние на потребителей, поглощая значительную часть роста расходов в рамках своей маржи, что помогало увеличить объемы продаж. Несмотря на высокие цены, спрос на кофе оставался устойчивым, и компания ожидает, что рынок будет продолжать расти однозначными темпами.

