Скільки коштує борщовий набір в Україні у різні часи?

Зазвичай борщовий набір українця складається з капусти, буряка, картоплі, моркви, цибулі, томатної пасти на олії, що робить з нього доволі бюджетний варіант приготування. Водночас додавання сметани та м'яса робить страву дорожчою, інформує 24 Канал.

Зауважте! Для приготування борщу ми врахували такі пропорції: 500 грамів капусти, 200 грамів буряка, 300 грамів картоплі, 200 грамів моркви, цибулі 150 грамів, олії – 30 грамів та томатної пасти 50 грамів. Якщо ж додавати м'ясо, то варто брати 500 грамів.

Середні ціни на продукти у 1997 році:

Ймовірно, кілограм картоплі у 1997 році коштував 0,41 копійки, свідчать дані на Datatowel.in.ua.

За кілограм свинини довелося б віддати десь 4,77 гривні.

Ціна на сметану не сильно відрізнялася від ціни на м'ясо, адже за літр потрібно було віддати 3,16 гривні.

Водночас ціни на моркву, буряк та капусту не вказані, але з скриншоту відомо, що овочі в середньому були на рівні 0,83 копійки, тобто загалом за 3 позиції потрібно було віддати орієнтовно 2,49 гривні.

Ціна на цибулю орієнтовно була на тому ж рівні.

Загалом виходить, що на продуктову корзинку для приготування борщу в 1997 році потрібно було віддати орієнтовно 7 гривень, з врахуванням ціни за пів кіло свинини та за літр сметани.

Середні ціни на продукти у 2025 році (станом на серпень):

Кілограм молодої картоплі коштує 23 гривні, а цибуля обійдеться в майже 17 гривень.

Капуста – 19,16 гривні, а морква – майже 13 гривень.

Буряк коштує 9,39 гривні.

Найдорожче обійдеться сметана – 53,5 гривні за 350 грамів, та свинина (грудинка) – 216,45 гривні за кілограм.

Теперішня ціна за борщовий набір обійдеться натомість в 185 гривень, з врахуванням ціни за пів кіло свинини.

Таким чином, за 28 років вартість борщового набору виросла у 26,4 раза, тобто на 178 гривень.

Довідково. Наведені дані є середніми показниками. Крім того, дані за 1997 рік не точні та можуть відрізнятися, тому вартість борщового набору у такому випадку може бути більшою або меншою.