Скільки коштує борщовий набір в Україні у різні часи?
Зазвичай борщовий набір українця складається з капусти, буряка, картоплі, моркви, цибулі, томатної пасти на олії, що робить з нього доволі бюджетний варіант приготування. Водночас додавання сметани та м'яса робить страву дорожчою, інформує 24 Канал.
Зауважте! Для приготування борщу ми врахували такі пропорції: 500 грамів капусти, 200 грамів буряка, 300 грамів картоплі, 200 грамів моркви, цибулі 150 грамів, олії – 30 грамів та томатної пасти 50 грамів. Якщо ж додавати м'ясо, то варто брати 500 грамів.
Середні ціни на продукти у 1997 році:
- Ймовірно, кілограм картоплі у 1997 році коштував 0,41 копійки, свідчать дані на Datatowel.in.ua.
- За кілограм свинини довелося б віддати десь 4,77 гривні.
- Ціна на сметану не сильно відрізнялася від ціни на м'ясо, адже за літр потрібно було віддати 3,16 гривні.
- Водночас ціни на моркву, буряк та капусту не вказані, але з скриншоту відомо, що овочі в середньому були на рівні 0,83 копійки, тобто загалом за 3 позиції потрібно було віддати орієнтовно 2,49 гривні.
- Ціна на цибулю орієнтовно була на тому ж рівні.
Загалом виходить, що на продуктову корзинку для приготування борщу в 1997 році потрібно було віддати орієнтовно 7 гривень, з врахуванням ціни за пів кіло свинини та за літр сметани.
Середні ціни на продукти у 2025 році (станом на серпень):
- Кілограм молодої картоплі коштує 23 гривні, а цибуля обійдеться в майже 17 гривень.
- Капуста – 19,16 гривні, а морква – майже 13 гривень.
- Буряк коштує 9,39 гривні.
- Найдорожче обійдеться сметана – 53,5 гривні за 350 грамів, та свинина (грудинка) – 216,45 гривні за кілограм.
Теперішня ціна за борщовий набір обійдеться натомість в 185 гривень, з врахуванням ціни за пів кіло свинини.
Таким чином, за 28 років вартість борщового набору виросла у 26,4 раза, тобто на 178 гривень.
Довідково. Наведені дані є середніми показниками. Крім того, дані за 1997 рік не точні та можуть відрізнятися, тому вартість борщового набору у такому випадку може бути більшою або меншою.