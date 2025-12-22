Які овочі та фрукти здорожчали за тиждень?

Ціни на овочі та фрукти в Україні за тиждень, за рідкісним винятком, не зазнали суттєвих змін, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Здебільшого ціни на продукти утримались на попередніх рівнях.

Так, аналітики зазначають, що подорожчали столові буряки (з 8 – 9 до 8 – 10 гривень за кілограм). Після незначної корекції тижнем раніше знову почали зростати ціни на огірок (з 90 – 120 до 130 – 150 гривень за кілограм). Також дорожче продавався солодкий перець (подорожчав з 90 – 110 до 100 – 120 гривень за кілограм).

За словами експертів, ціновий штиль спричинений невеликою пропозицією. Білокачанна капуста залишається товаром з найактивнішою пропозицією на ринку.

У фруктовому сегменті підвищений попит спричинив зростання цін на мандарини (з 65 – 95 до 65 – 100 гривень за кілограм).

