Чому ціни на шоколад не падають?

Після історичного зростання минулого року ціни на какао прямують до рекордного річного падіння, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Але поки що немає жодних ознак того, що вартість шоколаду, цукерок, батончиків чи різдвяних шоколадних Святих Миколаїв впаде.

Минулого року ф'ючерси на какао зросли майже втричі, що завдало шкоди виробникам, які, своєю чергою, підвищили ціни на шоколад. Вони досі переробляють боби, куплені на піку зростання. Вони також внесли зміни до рецептів, які нелегко скасувати.

Виробники та аналітики очікують, що дешевше какао почне надходити на полиці супермаркетів лише у другій половині наступного року, і навіть це далеко не точно. Це означає, що домогосподарствам, які вже мають проблеми з дорогими продуктами, від яловичини до кави, доведеться постійно зважувати, чи залишається шоколад доступними ласощами.

Ціни, за якими зараз працює шоколадна промисловість, дуже високі та болісні. Нам знадобиться чимало часу, щоб з цим впоратися,

– сказав Джонатан Паркман, керівник відділу продажів сільськогосподарської продукції брокерської компанії Marex Group у Лондоні.

Минулого року ціна на какао злетіла до рекордних майже 13 000 доларів за тонну, оскільки хвороби та екстремальні погодні умови спустошили посіви в Кот-д'Івуарі та Гані, які постачають понад половину какао у світі. Але ціни впали, оскільки перспективи збору врожаю покращилися, попит знизився, а деякі побоювання щодо тривалого дефіциту вщухли. Цього року вони впали приблизно на 50%, що є найстрімкішим річним падінням з початку ведення обліку в 1960 році.

Цей сплеск залишив глибокий слід у галузі, оскільки всі, від гігантів з виробництва упакованих продуктів харчування до невеликих майстрів-шоколатьє по всій Європі та США, намагалися забезпечити достатню кількість какао та збалансувати витрати з прибутком. Дехто був змушений боротися за виживання. Вони не поспішатимуть знижувати роздрібні ціни.

Шоколадні компанії накупили багато дорогого какао

За словами власника компанії Германа Бюльбекера, який працює в компанії вже п'ять десятиліть, Lambertz , одна з найстаріших кондитерських компаній Німеччини, має достатньо запасів какао майже до середини 2026 року, оскільки запаси були достатніми, щоб вистачило майже до середини 2026 року.

Сімейний бізнес, відомий як Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, виробляє печиво та імбирні пряники в шоколадній глазурі – популярні різдвяні ласощі. Запаси дорогого какао додали приблизно 150 мільйонів євро (176 мільйонів доларів) додаткових щорічних витрат, що еквівалентно одній п'ятій торішнього доходу.

Як і багато інших, Ламберцу довелося перекласти витрати на споживачів і змиритися з втратою обсягу продажів.

Деякі з найбільших виробників шоколаду утримуються від сигналів про будь-які зміни, посилаючись на волатильність на ринку какао. Виробник Kit Kat, Nestle SA, заявив, що хоча нещодавні зміни цін є обнадійливими, ще зарано коментувати конкретні зміни. Компанія Hershey Co., яка виробляє арахісові чашки Reese's, очікує, що деяка "дефляція" почне відбуватися "глибше у 2026 році", заявив фінансовий директор Стів Воскуїл під час телефонної конференції з питань прибутків у жовтні. У них є вагомі причини бути обережними.

Хоча у листопаді ф'ючерси на какао впали нижче 5000 доларів за тонну, зараз у Нью-Йорку вони коливаються навколо позначки 6000 доларів, оскільки трейдери зважають на скорочення очікувань щодо великого профіциту цього сезону. Аналітики Rabobank та Citigroup Inc. знизили свої оцінки останніми тижнями.

Постачання продукції у Західній Африці залишається нестабільним, а дрібні фермери регіону хронічно недофінансуються, не маючи достатнього доступу до добрив, стійких до хвороб саджанців та інструментів, які допомагають впоратися зі зміною клімату.

