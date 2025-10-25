Яка ситуація на ринку какао у світі?

Попри зниження цін на какао-боби у світі, вартість шоколаду залишатиметься високою через ризики, які не дозволяють повернути достатні рівні виробництва. Про це в коментарі 24 Каналу розповів доктор економічних наук Богдан Духницький.

Нестабільність на ринку какаопродуктів викликана проблемами в країнах Західної Африки, зокрема посухою й оновленням какао-плантацій. Проте загалом для сировини протягом останніх місяців фіксують тенденцію зниження вартості.

Богдан Духницький Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник "Інституту аграрної економіки" Світові ціни на шоколад поки залишатимуться високими, адже ризики не дозволяють повернути достатні рівні виробництва. Нині можна констатувати чергове зростання цін на какаопродукти в Україні, яке в найближчі місяці має продовжитися внаслідок впливу останніх актуальних тенденцій на глобальних ринках цих продуктів, що досі залишаються далекими від стабільності.

За інформацією експерта Богдана Духницького, у січні-вересні 2024 року середня вартість імпортованих в Україну виробів з какао, зокрема шоколаду, становила 6 250 доларів за тонну. За аналогічний період цьогоріч ця цифра зросла до 9 457 доларів за тонну, тобто на 51 %. Це заклало підґрунтя для здорожчання в роздрібних мережах.

Посилаючись на дані Міжнародної організації з какао, експерт розповів, що ціни на какао-боби коливалися влітку 2025 року й продовжили падіння восени:

на початку червня – понад 9 тисяч доларів США за тонну;

у середині липня – менш як 7 тисяч доларів за тонну;

у серпні – 8 тисяч 163 долари за тонну;

у середині вересня – 7,1 – 7,2 тисячі доларів за тонну;

у жовтні – 5,7 – 5,8 тисячі доларів за тонну.

Експерт Богдан Духницький говорить, що наступного року у світі очікують перевищення глобальної пропозиції над споживанням какао-бобів. Воно може відбутися завдяки зростанню виробництва та скороченню попиту внаслідок попередніх цінових злетів.

Зауважимо! У 2022 – 2023 років світове виробництво какао-бобів складало 5 мільйонів тонн, тоді як у наступному сезоні знизилося до 4,5 мільйона тонн. За попередніми оцінками, у сезоні 2024/25 відбулося тільки часткове відновлення урожаю – до 4,8 мільйона тонн.

Зараз на світовому ринку какао оптимістичні очікування щодо більшої пропозиції підкріплюються розширенням виробництва в Еквадорі та покращенням погодних умов у Західній Африці.

Як ринок оговтується після світової кризи какао?