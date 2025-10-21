Чому в Україні дорожчає кава?
Непередбачувана зміна погоди в Бразилії та В’єтнамі позначилася на світовому ринку кави. Попит нині перевищує пропозицію, що напряму впливає на ціни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів доктор економічних наук Богдан Духницький.
Дивіться також Ціни на каву знову пішли вгору: запаси рекордно скорочуються
Заморозки й посуха в Бразилії, а також бездощів’я у В’єтнамі, на зміну якому прийшли зливи, вплинули на динаміку цін на каву.
Існують небезпідставні побоювання, що наслідки цих погодних катаклізмів не лише призведуть до зниження урожаю цьогоріч, а й – через погіршення стану кавових дерев – вплинуть на виробництво кави у 2026 році. Бразильські експортери, як і раніше, не пропонують великих обсягів кавових зерен на продаж. Також несприятливих погодних умов зазнає В’єтнам, де основні регіони вирощування кави спочатку потерпали від посухи, до якої згодом – під час збору врожаю – додалися сильні дощі.
Зауважимо! У липні 2025 року середня індикативна ціна на фунт кави досягла найнижчого від початку року рівня – 2,59 долара США. Проте через наслідки негоди у серпні вона зросла до 2,97 долара. За підсумками ж вересня ціна збільшилася на чверть – до 3,25 долара за фунт.
Скільки триватиме зростання цін на каву?
Експерт Богдан Духницький говорить, що за серпень і вересень 2025 року запаси кави у світі відчутно скоротилися. Це сталося внаслідок реакції трейдерів на зменшення пропозиції, а також через бажання покупців придбати накопичену раніше продукцію за найнижчою ціною.
Більшість учасників глобального ринку сходяться на тому, що закладається черговий сплеск подорожчання кави, який відчуватиметься ще принаймні три-чотири місяці,
– каже експерт.
Україна повністю залежить від імпорту кави, тож глобальні тенденції позначаться на її внутрішньому ринку. Нині здорожчали всі види кави: зернової, розчинної, а також готового напою у кав’ярнях. З червня по жовтень 2025 року кава у супермаркетах зросла в ціні у середньому на 23 %.
Ситуацію зі здорожчанням кави в Україні ускладнює війна, адже профільні компанії-імпортери відчувають на собі пов’язані з нею ризики. На думку Богдана Духницького, з огляду на викладені вище фактори зростання цін для споживачів продовжиться найближчими місяцями.
Які додаткові чинники впливають на зростання цін на каву у світі?
- Ціну на каву додатково підвищують митні тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом.
- Трейдери утримуються від нових контрактів на бразильські кавові зерна після рішення Трампа запровадити 50% тариф на експорт з цієї країни.
- Ф'ючерси на каву арабіку зросли, оскільки контрольовані біржею бразильські запаси на складах впали до найнижчого рівня з 2020 року.
- Бразилія та Колумбія – найбільші постачальники необсмаженої кави до США. За очікуваннями, колумбійські зерна мали допомогти компенсувати скорочення постачання з Бразилії.
- Проте Трамп заявив, що США припинять допомогу та запровадять нові мита проти Колумбії. Це може створити нову загрозу для постачання кави.