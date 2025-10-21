Кава істотно зросла у ціні

Ф'ючерси на каву арабіку зросли, оскільки бразильські запаси на складах, що контролюються біржею, впали до найнижчого рівня за п'ять років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами проти Колумбії.

Найактивніший контракт у Нью-Йорку зріс на цілих 3,2% до 4,10 долара за фунт після того, як у п'ятницю Міжконтинентальна біржа повідомила про вилучення приблизно 7000 мішків бразильської кави з її складів. Це призвело до того, що запаси кавових зерен з Бразилії, найбільшого виробника у світі, досягли найнижчого рівня з жовтня 2020 року.

Зверніть увагу! Падіння відбувається на тлі того, що американські обсмажувачі продовжують виснажувати існуючі запаси через обмежені пропозиції та зростання тарифних витрат. Трейдери утримуються від нових контрактів на бразильські кавові зерна після рішення Трампа запровадити 50% тариф на експорт з цієї країни, за словами Гнанасекара Тіагараджана , директора дослідницької фірми Commtrendz Research, що займається сировинними товарами.

Мита Трампа сильно шкодять обсмажувачам

Питання про мита обговорювалися на переговорах між міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та державним секретарем США Марко Рубіо минулого тижня. Тим часом президент Трамп заявив, що США припинять допомогу та запровадять нові мита проти Колумбії, що створить нову загрозу для поставок кави.

Бразилія та Колумбія є двома найбільшими постачальниками необсмаженої кави до США, і очікувалося, що колумбійські зерна допоможуть компенсувати скорочення поставок з Бразилії. У відповідь на американські тарифи до Колумбії навіть почали надходити додаткові бразильські зерна.

Хоча вплив потенційного колумбійського тарифу незрозумілий, оскільки Трамп ще не визначив жодних ставок, додаткові збори будуть "як цвях у труні" для обсмажувачів, які вже й так зазнали ударів по маржі, замість того, щоб перекладати їх на споживачів, сказав старший трейдер StoneX Томас Араужо .

Цікаво! Зростання цін на арабіку в понеділок підвищило премію цього сорту над робустою до найвищого рівня за всю історію спостережень, починаючи з 2008 року. Лондонські ф'ючерси на дешевші зерна робусти торгуються "у вужчому, стабільнішому діапазоні" з очікуваннями великого врожаю від провідного виробника В'єтнаму, згідно з щотижневою запискою імпортера кави List + Beisler.

