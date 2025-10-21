Кофе существенно вырос в цене

Фьючерсы на кофе арабику выросли, поскольку бразильские запасы на складах, контролируемых биржей, упали до самого низкого уровня за пять лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами против Колумбии.

Читайте также Стоимость кофе приближается к рекорду: оправдаются ли опасения спекулянтов

Самый активный контракт в Нью-Йорке вырос на целых 3,2% до 4,10 доллара за фунт после того, как в пятницу Межконтинентальная биржа сообщила об изъятии примерно 7000 мешков бразильского кофе с ее складов. Это привело к тому, что запасы кофейных зерен из Бразилии, крупнейшего производителя в мире, достигли самого низкого уровня с октября 2020 года.

Обратите внимание! Падение происходит на фоне того, что американские обжарщики продолжают истощать существующие запасы из-за ограниченных предложений и роста тарифных расходов. Трейдеры воздерживаются от новых контрактов на бразильские кофейные зерна после решения Трампа ввести 50% тариф на экспорт из этой страны, по словам Гнанасекара Тиагараджана , директора исследовательской фирмы Commtrendz Research, занимающейся сырьевыми товарами.

Пошлины Трампа сильно вредят обжарщикам

Вопросы о пошлинах обсуждались на переговорах между министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и государственным секретарем США Марко Рубио на прошлой неделе. Между тем президент Трамп заявил, что США прекратят помощь и введут новые пошлины против Колумбии, что создаст новую угрозу для поставок кофе.

Бразилия и Колумбия являются двумя крупнейшими поставщиками необжаренного кофе в США, и ожидалось, что колумбийские зерна помогут компенсировать сокращение поставок из Бразилии. В ответ на американские тарифы в Колумбию даже начали поступать дополнительные бразильские зерна.

Хотя влияние потенциального колумбийского тарифа непонятно, поскольку Трамп еще не определил никаких ставок, дополнительные сборы будут "как гвоздь в гробу" для обжарщиков, которые уже и так получили удары по марже, вместо того, чтобы перекладывать их на потребителей, сказал старший трейдер StoneX Томас Араужо .

Интересно! Рост цен на арабику в понедельник повысил премию этого сорта над робустой до самого высокого уровня за всю историю наблюдений, начиная с 2008 года. Лондонские фьючерсы на более дешевые зерна робусты торгуются "в более узком, стабильном диапазоне" с ожиданиями большого урожая от ведущего производителя Вьетнама, согласно еженедельной записке импортера кофе List + Beisler.

Подешевеет ли шоколад: цены на какао упали больше всего за 20 месяцев