Геополитика и логистика подталкивают цены на кофе

Мировые цены на кофе сорта арабика демонстрируют существенный рост на биржах в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg. Одной из ключевых причин стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке, которая влияет на глобальные логистические маршруты.

Смотрите также Какао резко подешевело: станет ли шоколад доступнее

Несмотря на некоторое снижение рисков из-за перемирия вокруг Ирана, стратегически важный энергетический коридор – Ормузский пролив – остается фактически заблокированным. Это поддерживает высокие цены на нефть, что напрямую увеличивает расходы на транспортировку аграрной продукции.

Аналитики отмечают, что влияние конфликта распространяется не только на кофе, но и на другие товары, в частности какао и сахар. Дополнительным фактором является сокращение запасов как арабики, так и робусты, что усиливает давление на рынок.

Ограниченное предложение и новый урожай: чего ждать дальше?

Фьючерсы на арабику выросли почти на 4,7% – это самый большой скачок за последние две недели. Основная причина – сочетание высоких логистических затрат и уменьшение доступности кофейных зерен на рынке.

Кофе является ресурсом с высокой зависимостью от транспортировки: зерна перевозят из внутренних регионов в порты, что делает отрасль особенно чувствительной к изменениям стоимости топлива.

В то же время крупнейший экспортер арабики – Бразилия – вскоре начнет сбор нового урожая, что может увеличить предложение. Однако пока экспорт сдерживается из-за укрепления национальной валюты и ограниченные запасы, что не позволяет быстро стабилизировать цены.

