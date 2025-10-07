Цены на какао продолжают падать на биржах

Фьючерсы на какао в Лондоне достигли 20-месячного минимума, а хедж-фонды стали более пессимистичными на фоне улучшения мировой картины предложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Фьючерсы снизились вдвое с декабря, когда они достигли пика на фоне плохих урожаев, которые всколыхнули рынок, из-за ожиданий лучшего производства и уменьшения спроса.

Перспективы предложения также недавно улучшились благодаря повышению цен ведущими производителями из Кот-д'Ивуара и Ганы, что может побудить фермеров ускорить продажи и инвестировать в ресурсы для сельскохозяйственных культур.

Обратите внимание! Нынешнее снижение цен должно быть хорошей новостью для потребителей, которые наблюдали подорожание шоколада после огромного роста. Но фьючерсы остаются исторически высокими, а производители шоколада все еще работают за счет дорогих запасов, а это означает, что шоколад на полках супермаркетов подешевеет позже.

Какие факторы влияют на рынок какао?

Фьючерсы на какао в Лондоне в понедельник упали на 1,5%, прежде чем отскочить. Фьючерсы на какао в Нью-Йорке почти не изменились, после предыдущего падения на 2,7%.

Рынок пристально следит за погодными условиями у ключевых производителей с началом нового сезона. Как показал опрос Bloomberg, проведенный в прошлом месяце, мировое производство может превысить потребление примерно на 186 000 тонн в сезоне 2025-26 годов, что более чем вдвое превышает профицит предыдущего года.

Интересно! В гамбургской торговой компании Hanseatic Cocoa & Commodity Office заявили, что в отличие от прошлого года, погодные условия в Западной Африке, похоже, стабилизируются, и участники рынка с нетерпением ждут первых поступлений нового сезона. Они имели в виду прибытие бобов в порты на экспорт.

