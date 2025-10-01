Какао впервые за почти год дешевеет

Фьючерсы на какао упали до 10-месячного минимума в Нью-Йорке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Цена пошла вниз, поскольку начало сельскохозяйственного года в Кот-д'Ивуаре, ведущем мировом производителе, принес перспективу новых поставок.

Самый активный контракт упал на целых 4,5% до 6 682 долларов за тонну, что является самой низкой ценой за день с 7 ноября прошлого года. Сбор основной культуры официально начнется 1 октября и должен помочь увеличить экспорт, который недавно резко сократился.

Важно! Мировой кризис какао, который привел к стремительному росту цен в прошлом году, наконец демонстрирует признаки улучшения, поскольку ожидается, что лучшие урожаи и снижение спроса помогут пополнить истощенные мировые запасы в этом сезоне. Фьючерсы на ингредиент для производства шоколада упали на 42% в 2025 году, что делает его одним из худших товаров этого года.

Поставки какао от производителей растет

В соседней Гане, производителю №2 в мире, поставки какао на склады в прошлом месяце выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом после ускоренного начала сезона. Регулятор страны увеличил сумму, которую он платит фермерам за их бобы, более чем на 4% на текущий сезон 2025-2026 годов.

Ожидается, что правительство Кот-д'Ивуара также объявит о повышении закупочных цен, чтобы предотвратить накопление запасов фермерами и ограничить стимулы к контрабанде фасоли на другие африканские рынки, где цены выше.

Обратите внимание! Между тем фьючерсы на арабику, что активно торгуются в Нью-Йорке, выросли на целых 2,3%. Отсутствие акций по поставкам в Нью-Йорке помогает поддерживать цены, сообщил в записке для клиентов Джек Сковилл, вице-президент Price Futures Group.

