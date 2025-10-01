Какао вперше за майже рік дешевшає

Ф'ючерси на какао впали до 10-місячного мінімуму в Нью-Йорку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Ціна пішла вниз, оскільки початок сільськогосподарського року в Кот-д'Івуарі, провідному світовому виробнику, приніс перспективу нових постачань.

Найактивніший контракт впав на цілих 4,5% до 6 682 доларів за тонну, що є найнижчою ціною за день з 7 листопада минулого року. Збір основної культури офіційно розпочнеться 1 жовтня і має допомогти збільшити експорт, який нещодавно різко скоротився.

Важливо! Світова криза какао, яка призвела до стрімкого зростання цін минулого року, нарешті демонструє ознаки покращення, оскільки очікується, що кращі врожаї та зниження попиту допоможуть поповнити виснажені світові запаси цього сезону. Ф'ючерси на інгредієнт для виробництва шоколаду впали на 42% у 2025 році, що робить його одним із найгірших товарів цього року.

Постачання какао від виробників зростає

У сусідній Гані, виробнику №2 у світі, постачання какао на склади минулого місяця зросли більш ніж у чотири рази порівняно з минулим роком після прискореного початку сезону. Регулятор країни збільшив суму, яку він платить фермерам за їхні боби, більш ніж на 4% на поточний сезон 2025-2026 років.

Очікується, що уряд Кот-д'Івуару також оголосить про підвищення закупівельних цін, щоб запобігти накопиченню запасів фермерами та обмежити стимули до контрабанди квасолі на інші африканські ринки, де ціни вищі.

Зверніть увагу! Тим часом ф'ючерси на арабіку, що найактивніше торгуються в Нью-Йорку, зросли на цілих 2,3%. Відсутність акцій з постачання в Нью-Йорку допомагає підтримувати ціни, повідомив у записці для клієнтів Джек Сковілл, віцепрезидент Price Futures Group.

