Чому зростали ціни на каву?

Ф'ючерси на каву падали протягом останніх двох днів на біржі Нью-Йорка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Здешевшання скоротило зростання, зумовлене спекулянтами, які підняли ціни до найвищого рівня за три місяці.

Цікаво! Нещодавнє зростання міцно підштовхнуло індекс відносної сили найактивнішого контракту до зони перекупленості, що сигналізує про те, що ціни, можливо, зросли занадто сильно і занадто швидко. Зростання цін було зумовлене значною мірою тим, що ринкові спекулянти закривали короткі позиції, а низькі обсяги торгів додавали волатильності.

На думку експертів, відкат ринку є скоріше технічним, ніж фундаментальним, оскільки після того, як у понеділок не вдалося зафіксувати приріст, виникли панічні продажі, сказав Гаррі Говард, брокер м'яких товарів Sucden Financial Ltd. Найактивніший контракт у вівторок впав на цілих 3,7%, що є найбільшою внутрішньоденною втратою з 1 серпня.

Зверніть увагу! На думку старшого трейдера StoneX Томаса Араужо, падіння цін у понеділок, яке зупинило восьмисесійне зростання, "продемонструвало деяке виснаження" на ринку. Однак, "наразі будь-який рух нижче має бути добре куплений обсмажувачами, які додають короткострокове покриття".