Які альтернативи каві пропонують?

Ціни на кавові зерна, що постійно ростуть у світі стимулюють розробку альтернативних напоїв без кави, повідомляє 24 Канал із посиланням на Food Dive. Харчові технологічні компанії та стартапи, що працюють над альтернативами каві, можуть запропонувати дешевший варіант напою.

Читайте також Ціни на каву знову ростуть через несприятливі умови у Бразилії

Сьогодні вперше ми можемо створити продукт, який є більш доступним і більш стійким, ніж кава, використовуючи сучасні передові технології ферментації,

– говорить співзасновник стартапу з Сінгапуру Prefer Джейк Бербер.

У компанії навчились перетворювати харчові відходи на мелену каву без зерен. Prefer, заснована у 2022 році, виробляє каву з харчових продуктів, зокрема соєвої макухи та подрібненого рису.

Кава без кавових зерен від компанії зараз доступна в декількох десятках торгових точок у Сінгапурі, і до кінця року їхня кількість має досягти 100. Проте замінник без кавових зерен не є повноцінною заміною і призначений для використання на додаток до звичайної кави. Щоб досягти того самого улюбленого смаку ранкової кави, можна додавати лише 40% замінника Prefer. Також до напою можна додавати кофеїн.

Зверніть увагу! Бербер розповів, що кофеїн – це просто інгредієнт, який можна легко отримати, наприклад, із зеленого чаю. Також він додав, що планує розширити асортимент продуктів Prefer іншими смаками, яким загрожує кліматична зміна, такими як какао, ваніль і цитрусові.

Альтернатива каві є неминучою

Згідно з прогнозами, до 2050 року половина світових кавових угідь може зникнути, а щонайменше 60% диких видів кави, зокрема арабіка, знаходяться під загрозою вимирання в дикій природі через вирубування лісів і хвороби.

Водночас дослідники в цій галузі вважають, що напій може залишитись доступним завдяки правильним інноваціям та інвестиціям.

Цікаво! World Coffee Research співпрацює з виробниками кави по всьому світу, щоб вивести високоякісні сорти кави, стійкі до хвороб і врожайні. У 2024 році група отримала 10 мільйонів доларів інвестицій від своїх глобальних компаній-членів на сільськогосподарські дослідження і розробки з метою підвищення врожайності та зменшення впливу на довкілля.