Скільки закрили кав’ярень і де?
У вересні 2025 року Starbucks оголосила про закриття близько 400 своїх кав'ярень по всій території США з існуючих 18 000, пише 24 Канал з посиланням на BestLife.
На той час новопризначений генеральний директор Браян Ніккол заявив, що цей крок є частиною плану реструктуризації вартістю 1 мільярд доларів, який компанія проводить на тлі скорочення продажів.
Хоча повний офіційний список місць так і не був опублікований, неофіційна таблиця Google з понад 200 записами була оприлюднена завдяки дискусіям на Reddit. У поточній версії таблиці зараз перелічено понад 500 кафе, які потенційно можуть закритися.
Протягом місяців, що минули, компанія діяла відносно швидко, зосереджуючись, зокрема, на закритті магазинів у великих містах:
- Мережа закрила 42 магазини в Нью-Йорку (або 12%від загальної кількості магазинів там);
- 20 в Лос-Анджелесі;
- 15 в Чикаго;
- 7 у Сан-Франциско;
- 6 у Міннеаполісі;
- 5 у Балтиморі.
З якими проблемами зіткнулася мережа Starbucks?
Ці кроки відбуваються на тлі того, що Starbucks вирішує кілька постійних проблем зі своєю єдиною успішною моделлю. Зростання конкуренції в колись дуже прибуткових міських районах стало серйозною проблемою, оскільки менші, більш вишукані бренди почали завойовувати цю територію.
Мережа кав'ярень також зазнала серйозних труднощів після пандемії COVID-19, яка перевела багатьох працівників на віддалений графік роботи. Скорочення відвідувачів офісів сильно вдарило по прибутку компанії, аж до того, що до останніх закриттів були включені локації в колись завантажених будівлях.
Компанія також публічно говорила про свої зростаючі проблеми, пов'язані з кризою психічного здоров'я, яка зараз торкнулася США, оскільки багато хто використовує кафе лише як громадський туалет. В останні роки компанія почала забороняти клієнтам, які не купують, користуватися ними.
Яке рішення проблеми?
З огляду на нещодавні зміни, компанія не збирається повністю зникати:
- Ніккол каже, що Starbucks інвестуватиме кошти в багато своїх існуючих локацій, зокрема в ремонт 1 000 кафе в США;
- Роботи включатимуть встановлення нових стільців, диванів, освітлення та розеток, зручних для віддаленої роботи,.
- Крім того, компанія також більше зосередиться на своїх точках видачі замовлень через автомобіль у передмістях.
За словами аналітиків, ця тактика допоможе Starbucks впоратися зі зниженням орендної плати, операційних витрат та витрат на робочу силу, що сприятиме відновленню.
Що ще відомо про Starbucks?
Starbucks продає 60% свого бізнесу в Китаї інвестиційній компанії Boyu Capital за 4 мільярди доларів, плануючи закрити угоду до початку 2026 року. Партнерство з Boyu Capital має на меті покращити обслуговування та збільшити кількість магазинів Starbucks у Китаї з 8 000 до понад 20 000.
Starbucks виплатить понад 35 мільйонів доларів компенсації працівникам Нью-Йорка за стабільний графік роботи та скорочені години. Розслідування виявило, що Starbucks порушив закон про справедливий робочий тиждень понад півмільйона разів з 2021 року.
Станом на 2022 рік компанія Starbucks мала понад 35 тисяч магазинів у 80 країнах світу. Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що дохід компанії склав 9,4 мільярда доларів, але попри це продажі в магазинах впали на 4%, що 6%-м зниженням відвідувань.