Сколько закрыли кофеен и где?

В сентябре 2025 года Starbucks объявила о закрытии около 400 своих кофеен по всей территории США из существующих 18 000, пишет 24 Канал со ссылкой на BestLife.

В то время новоназначенный генеральный директор Брайан Никкол заявил, что этот шаг является частью плана реструктуризации стоимостью 1 миллиард долларов, который компания проводит на фоне сокращения продаж.

Хотя полный официальный список мест так и не был опубликован, неофициальная таблица Google с более 200 записями была обнародована благодаря дискуссиям на Reddit. В текущей версии таблицы сейчас перечислено более 500 кафе, которые потенциально могут закрыться.

В течение прошедших месяцев,, компания действовала относительно быстро, сосредотачиваясь, в частности, на закрытии магазинов в крупных городах:

Сеть закрыла 42 магазина в Нью-Йорке (или 12% от общего количества магазинов там);

20 в Лос-Анджелесе;

15 в Чикаго;

7 в Сан-Франциско;

6 в Миннеаполисе;

5 в Балтиморе.

С какими проблемами столкнулась сеть Starbucks?

Эти шаги происходят на фоне того, что Starbucks решает несколько постоянных проблем со своей единственной успешной моделью. Рост конкуренции в некогда очень прибыльных городских районах стал серьезной проблемой, поскольку меньшие, более изысканные бренды начали завоевывать эту территорию.

Сеть кофеен также испытала серьезные трудности после пандемии COVID-19, которая перевела многих работников на удаленный график работы. Сокращение посетителей офисов сильно ударило по прибыли компании, вплоть до того, что к последним закрытиям были включены локации в некогда загруженных зданиях.

Компания также публично говорила о своих растущих проблемах, связанных с кризисом психического здоровья, который сейчас затронул США, поскольку многие используют кафе только как общественный туалет. В последние годы компания начала запрещать клиентам, которые не покупают, пользоваться ими.

Какое решение проблемы?

Учитывая недавние изменения, компания не собирается полностью исчезать:

Никкол говорит, что Starbucks будет инвестировать средства во многие свои существующие локации, в частности в ремонт 1 000 кафе в США;

Работы будут включать установку новых стульев, диванов, освещения и розеток, удобных для удаленной работы,.

Кроме того, компания также больше сосредоточится на своих точках выдачи заказов через автомобиль в пригородах.

По словам аналитиков, эта тактика поможет Starbucks справиться со снижением арендной платы, операционных расходов и расходов на рабочую силу, что будет способствовать восстановлению.

