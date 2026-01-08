Сколько закрыли кофеен и где?
В сентябре 2025 года Starbucks объявила о закрытии около 400 своих кофеен по всей территории США из существующих 18 000, пишет 24 Канал со ссылкой на BestLife.
В то время новоназначенный генеральный директор Брайан Никкол заявил, что этот шаг является частью плана реструктуризации стоимостью 1 миллиард долларов, который компания проводит на фоне сокращения продаж.
Хотя полный официальный список мест так и не был опубликован, неофициальная таблица Google с более 200 записями была обнародована благодаря дискуссиям на Reddit. В текущей версии таблицы сейчас перечислено более 500 кафе, которые потенциально могут закрыться.
В течение прошедших месяцев,, компания действовала относительно быстро, сосредотачиваясь, в частности, на закрытии магазинов в крупных городах:
- Сеть закрыла 42 магазина в Нью-Йорке (или 12% от общего количества магазинов там);
- 20 в Лос-Анджелесе;
- 15 в Чикаго;
- 7 в Сан-Франциско;
- 6 в Миннеаполисе;
- 5 в Балтиморе.
С какими проблемами столкнулась сеть Starbucks?
Эти шаги происходят на фоне того, что Starbucks решает несколько постоянных проблем со своей единственной успешной моделью. Рост конкуренции в некогда очень прибыльных городских районах стал серьезной проблемой, поскольку меньшие, более изысканные бренды начали завоевывать эту территорию.
Сеть кофеен также испытала серьезные трудности после пандемии COVID-19, которая перевела многих работников на удаленный график работы. Сокращение посетителей офисов сильно ударило по прибыли компании, вплоть до того, что к последним закрытиям были включены локации в некогда загруженных зданиях.
Компания также публично говорила о своих растущих проблемах, связанных с кризисом психического здоровья, который сейчас затронул США, поскольку многие используют кафе только как общественный туалет. В последние годы компания начала запрещать клиентам, которые не покупают, пользоваться ими.
Какое решение проблемы?
Учитывая недавние изменения, компания не собирается полностью исчезать:
- Никкол говорит, что Starbucks будет инвестировать средства во многие свои существующие локации, в частности в ремонт 1 000 кафе в США;
- Работы будут включать установку новых стульев, диванов, освещения и розеток, удобных для удаленной работы,.
- Кроме того, компания также больше сосредоточится на своих точках выдачи заказов через автомобиль в пригородах.
По словам аналитиков, эта тактика поможет Starbucks справиться со снижением арендной платы, операционных расходов и расходов на рабочую силу, что будет способствовать восстановлению.
Что еще известно о Starbucks?
Starbucks продает 60% своего бизнеса в Китае инвестиционной компании Boyu Capital за 4 миллиарда долларов, планируя закрыть сделку до начала 2026 года. Партнерство с Boyu Capital имеет целью улучшить обслуживание и увеличить количество магазинов Starbucks в Китае с 8 000 до более чем 20 000.
Starbucks выплатит более 35 миллионов долларов компенсации работникам Нью-Йорка за стабильный график работы и сокращенные часы. Расследование выявило, что Starbucks нарушил закон о справедливой рабочей неделе более полумиллиона раз с 2021 года.
По состоянию на 2022 год компания Starbucks имела более 35 тысяч магазинов в 80 странах мира. В конце января 2025 года стало известно, что доход компании составил 9,4 миллиарда долларов, но несмотря на это продажи в магазинах упали на 4%, что 6%-м снижением посещений.