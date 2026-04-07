Что известно о попадании по складу Star Brands?
Два вражеских "Шахеды" попали по складу компании ночью около 2:20, сообщили в Star Brands.
Всего в районе было пять БпЛА, из которых три были сбиты. В результате прямого попадания возникло возгорание, склад серьезно поврежден. Но главное – наши люди живы,
– сообщили в компании.
Известно, что спасатели эвакуировали сотрудников и начали тушение пожара. Сейчас состояние сотрудников удовлетворительное.
- Пожар по состоянию на утро полностью ликвидирован.
- Предварительно речь идет о повреждении примерно 5,5 тысяч квадратных метров территории – это значительная часть комплекса.
- Трагедии удалось избежать благодаря тому, что работники во время воздушной тревоги находились в укрытии.
- Ведется оценка материального ущерба потери сырья и готовой продукции, хранившихся на складе.
Интересно! Компания Star Brands производит сухарики Flint, орешки Big Bob, чипсы Chipster's, муку "Хуторок", соки Banka и еще некоторую продукцию.
Какие убытки несет украинский бизнес из-за российских атак?
На запрос 24 Канала в Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что согласно оценке RDNA4, проведенной Группой Всемирного банка, правительством Украины, Еврокомиссией и ООН за период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года, общая сумма прямых убытков, нанесенных зданиям и инфраструктуре в различных секторах, оценивается примерно в 176 миллиарда долларов.
Среди тех, кто больше всего испытывают разрушений – прифронтовые области с потерями на уровне 79,4 миллиарда долларов. Особенно масштабные повреждения фиксируются в регионах, находящихся вблизи линии фронта,
– отмечает в сообщении бизнес-ассоциация.
Среди всех секторов экономики больше всего пострадали:
- торговля и промышленность – вместе более трети всех совокупных потерь (около 36% от общей суммы убытков);
- аграрный сектор, включая переработку;
- энергетика;
- добывающая промышленность;
- логистика и транспортная инфраструктура, в частности морские порты.
Какие последствия ночной атаки на Украину?
На Днепропетровщине за ночь было зафиксировано более 10 ударов беспилотниками. В Покровской общине Синельниковского района в результате атаки вспыхнул частный дом. Также повреждения получили еще три дома и автомобиль. Погиб 11-летний мальчик, еще три человека были госпитализированы.
Также враг обстрелял Павлоград и Богдановскую громаду – на месте попадания возник пожар. Кроме того, российские войска повредили линии электропередач и админздание. Пострадали двое мужчин – сейчас они находятся в больнице.
На Криворожье, в Апостоловом повреждены объекты инфраструктуры.