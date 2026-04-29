Что именно планируют делать Emirates?
Перевозчик из ОАЭ уже давно ассоциируется с премиальным сервисом: отдельные каюты, ресторанное питание на борту и душ-спа в самолетах. Но теперь компания хочет поднять уровень комфорта еще выше, пишет Daily Mail.
Смотрите также Самый большой кризис после COVID-19: как война в Иране ставит под угрозу европейскую авиацию
Я работаю над тем, чтобы в люксах первого класса были ванные комнаты, примыкающие к салону самолета. Я хочу, чтобы все это услышали, чтобы все бросились выбегать из дома и узнавать, как им получить ванные комнаты в номерах люкс первого класса,
– говорит президент авиакомпании Тим Кларк.
Известно, что сейчас первый класс Emirates доступен на самолетах Airbus A380 и Boeing 777. В то же время даже в премиальных салонах пассажиры не имеют отдельных санузлов – только общие. По данным издания The National, пока ни одна коммерческая авиакомпания в мире не предлагает частные ванные комнаты для каждого пассажира первого класса.
Идея появилась на фоне очередного признания бренда: уже второй год подряд Emirates получает награду "Лучшая международная авиакомпания" от Forbes Travel Guide.
Что это значит для рынка?
- Другие авиакомпании могут последовать этому формату
- Стоимость первого класса может вырасти
- Граница между авиаперелетом и отелем еще больше размывается
Сегодня первый класс перевозчика уже включает:
- индивидуальные каюты;
- душ-спа (на A380);
- лаунж-зоны;
- премиальное питание.
В самолетах Boeing 777 пассажирам предлагают фактически "собственный гостиничный номер в небе" – с регулировкой освещения, температуры и максимальной приватностью. К тому же гостям доступны деликатесы вроде икры и шампанского Dom Pérignon без ограничений.
Обратите внимание! Emirates в очередной раз пытается задать новый стандарт роскоши в небе. И если идея с частными ванными заработает, обычные перелеты первого класса могут быстро устареть.
Что будет с авиаперелетами в мире в ближайшие месяцы?
Из-за топливного кризиса и возможного дефицита топлива в Европе, под угрозой оказываются гражданские авиарейсы и работа лоукостеров, рассказал для 24 Канала Богдан Долинце.
Прежде всего, если анализировать гражданскую авиацию Европы, то нужно понимать, что 30 – 50% авиатоплива поставляли из стран Персидского залива. Поэтому из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке сокращение поставок "может быть существенно ощутимым".
Как объясняет эксперт, некоторые страны оценивают, что дефицит авиационного топлива наступит в течение 3 – 5 месяцев, в зависимости от государства. Здесь учитывают имеющиеся запасы ресурса. Однако, как отмечает Долинце, это касается не всех стран. Например, есть Польша, где есть переработка нефтепродуктов и ожидается, что эту страну дефицит авиатоплива вообще не затронет.
В то же время нужно учитывать, что ежегодное количество рейсов в Европе составляет сотни тысяч.
Сокращение поставок авиатоплива может в первую очередь повлиять на сокращение количества рейсов. Как следствие, авиакомпании будут вынуждены отменять авиатопливо и в том числе удорожать стоимость билетов за счет большей конкуренции,
– добавил эксперт.
Также боевые действия в Персидском заливе фактически привели к закрытию воздушного пространства над странами Ближнего Востока. Авиамаршруты стали длиннее и соответственно увеличилось количество топлива, которое требуется для перелета от Европы до Азии.