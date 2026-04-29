Что именно планируют делать Emirates?

Перевозчик из ОАЭ уже давно ассоциируется с премиальным сервисом: отдельные каюты, ресторанное питание на борту и душ-спа в самолетах. Но теперь компания хочет поднять уровень комфорта еще выше, пишет Daily Mail.

Я работаю над тем, чтобы в люксах первого класса были ванные комнаты, примыкающие к салону самолета. Я хочу, чтобы все это услышали, чтобы все бросились выбегать из дома и узнавать, как им получить ванные комнаты в номерах люкс первого класса,

– говорит президент авиакомпании Тим Кларк.

Известно, что сейчас первый класс Emirates доступен на самолетах Airbus A380 и Boeing 777. В то же время даже в премиальных салонах пассажиры не имеют отдельных санузлов – только общие. По данным издания The National, пока ни одна коммерческая авиакомпания в мире не предлагает частные ванные комнаты для каждого пассажира первого класса.

Идея появилась на фоне очередного признания бренда: уже второй год подряд Emirates получает награду "Лучшая международная авиакомпания" от Forbes Travel Guide.

Что это значит для рынка?

Другие авиакомпании могут последовать этому формату Стоимость первого класса может вырасти Граница между авиаперелетом и отелем еще больше размывается

Сегодня первый класс перевозчика уже включает:

индивидуальные каюты;

душ-спа (на A380);

лаунж-зоны;

премиальное питание.

В самолетах Boeing 777 пассажирам предлагают фактически "собственный гостиничный номер в небе" – с регулировкой освещения, температуры и максимальной приватностью. К тому же гостям доступны деликатесы вроде икры и шампанского Dom Pérignon без ограничений.

Обратите внимание! Emirates в очередной раз пытается задать новый стандарт роскоши в небе. И если идея с частными ванными заработает, обычные перелеты первого класса могут быстро устареть.

Что будет с авиаперелетами в мире в ближайшие месяцы?

Из-за топливного кризиса и возможного дефицита топлива в Европе, под угрозой оказываются гражданские авиарейсы и работа лоукостеров, рассказал для 24 Канала Богдан Долинце.

Прежде всего, если анализировать гражданскую авиацию Европы, то нужно понимать, что 30 – 50% авиатоплива поставляли из стран Персидского залива. Поэтому из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке сокращение поставок "может быть существенно ощутимым".

Как объясняет эксперт, некоторые страны оценивают, что дефицит авиационного топлива наступит в течение 3 – 5 месяцев, в зависимости от государства. Здесь учитывают имеющиеся запасы ресурса. Однако, как отмечает Долинце, это касается не всех стран. Например, есть Польша, где есть переработка нефтепродуктов и ожидается, что эту страну дефицит авиатоплива вообще не затронет.

В то же время нужно учитывать, что ежегодное количество рейсов в Европе составляет сотни тысяч.

Сокращение поставок авиатоплива может в первую очередь повлиять на сокращение количества рейсов. Как следствие, авиакомпании будут вынуждены отменять авиатопливо и в том числе удорожать стоимость билетов за счет большей конкуренции,

– добавил эксперт.

Также боевые действия в Персидском заливе фактически привели к закрытию воздушного пространства над странами Ближнего Востока. Авиамаршруты стали длиннее и соответственно увеличилось количество топлива, которое требуется для перелета от Европы до Азии.