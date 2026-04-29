Що саме планують робити Emirates?
Перевізник із ОАЕ вже давно асоціюється з преміальним сервісом: окремі каюти, ресторанне харчування на борту та душ-спа в літаках. Але тепер компанія хоче підняти рівень комфорту ще вище, пише Daily Mail.
Я працюю над тим, щоб у люксах першого класу були ванні кімнати, що примикають до салону літака. Я хочу, щоб усі це почули, щоб усі кинулися вибігати з дому і дізнаватися, як їм отримати ванні кімнати в номерах люкс першого класу,
– каже президент авіакомпанії Тім Кларк.
Відомо, що зараз перший клас Emirates доступний на літаках Airbus A380 та Boeing 777. Водночас навіть у преміальних салонах пасажири не мають окремих санвузлів – лише спільні. За даними видання The National, наразі жодна комерційна авіакомпанія у світі не пропонує приватні ванні кімнати для кожного пасажира першого класу.
Ідея з’явилася на тлі чергового визнання бренду: вже другий рік поспіль Emirates отримує нагороду "Найкраща міжнародна авіакомпанія" від Forbes Travel Guide.
Що це означає для ринку?
- Інші авіакомпанії можуть наслідувати цей формат
- Вартість першого класу може зрости
- Межа між авіаперельотом і готелем ще більше розмиється
Сьогодні перший клас перевізника вже включає:
- індивідуальні каюти;
- душ-спа (на A380);
- лаунж-зони;
- преміальне харчування.
У літаках Boeing 777 пасажирам пропонують фактично "власний готельний номер у небі" – із регулюванням освітлення, температури та максимальною приватністю. До того ж гостям доступні делікатеси на кшталт ікри та шампанського Dom Pérignon без обмежень.
Зауважте! Emirates вкотре намагається задати новий стандарт розкоші в небі. І якщо ідея з приватними ванними запрацює, звичайні перельоти першого класу можуть швидко застаріти.
Що буде з авіаперельотами у світі в найближчі місяці?
Через паливну кризу та можлиивй дефіцит пального в Європі, під загрозою опиняються цивільні авіарейси та робота лоукостерів, розповів для 24 Каналу Богдан Долінце.
Передусім, якщо аналізувати цивільну авіацію Європи, то потрібно розуміти, що 30 – 50% авіапалива постачали з країн Перської затоки. Тому через нинішню ситуацію на Близькому Сході скорочення поставок "може бути суттєво відчутним".
Як пояснює експерт, деякі країни оцінюють, що дефіцит авіаційного пального настане протягом 3 – 5 місяців, залежно від держави. Тут враховують наявні запаси ресурсу. Однак, як зазначає Долінце, це стосується не всіх країн. Наприклад, є Польща, де є переробка нафтопродуктів і очікується, що цю країну дефіцит авіапального взагалі не зачепить.
Водночас потрібно враховувати, що щорічна кількість рейсів у Європі складає сотні тисяч.
Скорочення поставок авіапалу може в першу чергу вплинути на скорочення кількості рейсів. Як наслідок, авіакомпанії будуть вимушені скасовувати авіапальне і в тому числі здорожчувати вартість квитків за рахунок більшої конкуренції,
– додав експерт.
Також бойові дії в Перській затоці фактично призвели до закриття повітряного простору над країнами Близького Сходу. Авіамаршрути стали довшими та відповідно збільшилась кількість пального, яке потрібне для перельоту від Європи до Азії.