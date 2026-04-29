Що саме планують робити Emirates?

Перевізник із ОАЕ вже давно асоціюється з преміальним сервісом: окремі каюти, ресторанне харчування на борту та душ-спа в літаках. Але тепер компанія хоче підняти рівень комфорту ще вище, пише Daily Mail.

Я працюю над тим, щоб у люксах першого класу були ванні кімнати, що примикають до салону літака. Я хочу, щоб усі це почули, щоб усі кинулися вибігати з дому і дізнаватися, як їм отримати ванні кімнати в номерах люкс першого класу,

– каже президент авіакомпанії Тім Кларк.

Відомо, що зараз перший клас Emirates доступний на літаках Airbus A380 та Boeing 777. Водночас навіть у преміальних салонах пасажири не мають окремих санвузлів – лише спільні. За даними видання The National, наразі жодна комерційна авіакомпанія у світі не пропонує приватні ванні кімнати для кожного пасажира першого класу.

Ідея з’явилася на тлі чергового визнання бренду: вже другий рік поспіль Emirates отримує нагороду "Найкраща міжнародна авіакомпанія" від Forbes Travel Guide.

Що це означає для ринку?

Інші авіакомпанії можуть наслідувати цей формат Вартість першого класу може зрости Межа між авіаперельотом і готелем ще більше розмиється

Сьогодні перший клас перевізника вже включає:

індивідуальні каюти;

душ-спа (на A380);

лаунж-зони;

преміальне харчування.

У літаках Boeing 777 пасажирам пропонують фактично "власний готельний номер у небі" – із регулюванням освітлення, температури та максимальною приватністю. До того ж гостям доступні делікатеси на кшталт ікри та шампанського Dom Pérignon без обмежень.

Зауважте! Emirates вкотре намагається задати новий стандарт розкоші в небі. І якщо ідея з приватними ванними запрацює, звичайні перельоти першого класу можуть швидко застаріти.

Що буде з авіаперельотами у світі в найближчі місяці?

Через паливну кризу та можлиивй дефіцит пального в Європі, під загрозою опиняються цивільні авіарейси та робота лоукостерів, розповів для 24 Каналу Богдан Долінце.

Передусім, якщо аналізувати цивільну авіацію Європи, то потрібно розуміти, що 30 – 50% авіапалива постачали з країн Перської затоки. Тому через нинішню ситуацію на Близькому Сході скорочення поставок "може бути суттєво відчутним".

Як пояснює експерт, деякі країни оцінюють, що дефіцит авіаційного пального настане протягом 3 – 5 місяців, залежно від держави. Тут враховують наявні запаси ресурсу. Однак, як зазначає Долінце, це стосується не всіх країн. Наприклад, є Польща, де є переробка нафтопродуктів і очікується, що цю країну дефіцит авіапального взагалі не зачепить.

Водночас потрібно враховувати, що щорічна кількість рейсів у Європі складає сотні тисяч.

Скорочення поставок авіапалу може в першу чергу вплинути на скорочення кількості рейсів. Як наслідок, авіакомпанії будуть вимушені скасовувати авіапальне і в тому числі здорожчувати вартість квитків за рахунок більшої конкуренції,

– додав експерт.

Також бойові дії в Перській затоці фактично призвели до закриття повітряного простору над країнами Близького Сходу. Авіамаршрути стали довшими та відповідно збільшилась кількість пального, яке потрібне для перельоту від Європи до Азії.