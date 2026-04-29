Що відомо про ситуацію в авіакомпаніях Європи?

Про те, як війна в Ірані вплинула на авіаринок та наскільки масштабними є наслідки, пише Reuters.

Через високі ціни на пальне після початку війни на Близькому Сході, європейські авіаційні компанії зіштовхнулися з кризою. Теперішній період та виклики порівнюють з пандемією COVID-19.

Від початку конфлікту в Ірані, ціна на авіапаливо зросла на 84%. Більшість перевізників знизили витрати та пройшли початок кризи через страхування. Однак якщо війна не закінчиться найближчим часом – буде дефіцит ресурсу. На думку голови Міжнародної асоціації повітряного простору, доведеться вжити інших заходів.

Існує ризик того, що ми побачимо нормування поставок палива, особливо в Азії та Європі,

– зазначив Віллі Волш.

Він додав, що нині постачання палива стабільне. І пояснив, що наслідки пандемії у 2019 році стали ще гіршими. Тоді попит на подорожі різко впав і спричинив збитки для авіасфери на сотні мільярдів доларів.

Нині ж попри проблеми з фінансуванням та можливим дефіцитом авіапалу ситуація є складною. Однак за наслідками поки не найгірший варіант.

Я думаю, що COVID мав зовсім інші масштаби. Те, що ми тут бачимо, фактично є проблемою витрат для авіакомпаній. Базовий попит на авіацію залишається стабільним, і це позитивний момент,

– пояснив Волш.

Водночас у виданні додають, що криза 2026 року в авіасфері стала найбільшою після пандемії COVID-19.

Як реагують авіакомпанії?

Страхові поліси, які допомагали авіакомпаніям працювати за фіксованими цінами, вичерпують себе. Так, компанії повідомляють про гірші перспективи. Люди теж змінили логіку для подорожей. Тепер обирають щось ближче до дому або взагалі відкидають бронювання. У такий спосіб хочуть уникнути збоїв чи зависоких цін.

Натомість Майкл О'Лірі голова Ryanair Holdings Plc вважає, що у найближчі місяці для Європи зменшився ризик щодо дефіциту авіапального. Про це повідомляє Bloomberg.

Нафтові компанії менше стурбовані. Зараз вони кажуть, що ризику перебоїв у постачанні немає до початку або середини червня,

– зазначив Майкл О'Лірі.

У виданні додають, що постачання ресурсу вдалося стабілізувати з допомоги США, Норвегії, Північної Африки. Саме ці держави своїми ресурсами компенсували обсяги постачань із Близького Сходу.

Та навіть попри це літні проблеми в авіасфері пов'язують із загальною невизначеністю споживачів навколо війни в Ірані.

Що ще потрібно знати про наслідки війни в Ірані?

Війна на Близькому Сході спричинала дефіцит не тільки енергоносіїв, а й бітуму. Це густий в'язкий вуглеводень, який використовують як сполучний елемент в асфальті. Через обмежене постачання у південній Кореї, наприклад, подекуди місцеві органи влади вже сповільнюють будівництво доріг.

Найгіршою в цьому питанні є ситуація Індії. Країна імпортує 40% бітуму. Держава планувала будувати дороги в обсягах по 100 кілометрів на день. Однак основна проблема в тому, що більшість бітуму завозили з Перської затоки.

Водночас щоб подолати наслідки енергетичної кризи у ЄС пропонують спеціальний план. Основа документа в тому, щоб країни Євросоюзу діяли злагоджено і спільно координували процеси. Акцент зробили на тому, щоб зменшити залежність від викопного палива завдяки електрифікації. Пріоритетним також є заповнення газових сховищ.