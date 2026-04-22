Яких заходів вживають у ЄС?

І хоча ефект від подій на Близькому Сході вже не такий гострий, Європа знову поспішає мінімізувати ризики. Тож у середу, 22 квітня, Єврокомісія представила свій план, передає Bloomberg.

Очікується, що цей план дій стане фінальним у подоланні поточної енергетичної кризи. Документ передбачає координацію між країнами ЄС – від заповнення газових сховищ до забезпечення достатніх запасів авіапального.

Ключовий момент – це ставка на електрифікацію як головний спосіб зменшити залежність від викопного палива.

Успіх значною мірою залежатиме від того, чи вдасться посилити роль електроенергетики, яка роками залишається на рівні трохи понад 20% енергосистеми, попри активний розвиток відновлюваних джерел.

Аби зробити електроенергію вигіднішою, ЄС знову спробує реформувати податкову систему. Утім це складне завдання, адже рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів.

Нам потрібно якомога швидше досягти енергетичної незалежності. Було б дуже доречно погодити цільовий рівень електрифікації, що зрештою допоможе подолати іноді надто ідеологічний розкол між прихильниками відновлюваної та атомної енергетики,

– заявив комісар ЄС з питань клімату Вопке Гукстра.

Європейські лідери обговорюватимуть енергетичні плани протягом наступних двох днів на неформальному саміті на Кіпрі.

Цікаво! Багато європейських країн уже вживають дорогих заходів на національному рівні, аби захистити громадян і бізнес від високих цін на пальне. У Брюсселі сподіваються, що це буде одним з останніх таких кроків.

