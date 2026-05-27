Що відомо про скорочення допомоги для бізнесу в Росії?

За підрахунками аналітиків, за перші три місяці року російський малий бізнес отримав 52,5 мільярда рублів підтримки проти 72,3 мільярда роком раніше, пише The Moscow Times.

При цьому за підсумками всього 2025 року обсяги допомоги підприємцям у Росії скоротилися майже на третину. Аналітики зазначають, що погіршилися практично всі ключові показники:

зменшилася кількість підприємців і самозайнятих, які отримують підтримку;

впали обсяги фінансової допомоги;

скоротився середній розмір виплат;

знизилося охоплення програмами підтримки.

Тим часом, потреба малого та середнього бізнесу у підтримці, навпаки, зростає: його становище продовжує погіршуватися. Ділова активність у ньому була мінімальною з усіх груп компаній, показав травневий моніторинг підприємств Центробанку.

У регуляторі визнають, що невеликий бізнес має значно менший запас міцності для переживання економічного спаду. Серед головних проблем підприємці називають слабкий внутрішній попит та різке зростання витрат.

Податки Путіна теж вдарили по бізнесу

Додаткового удару по МСБ завдали нові податкові зміни. З початку року ставка ПДВ у Росії зросла, а поріг річного виторгу для його сплати знизили з 60 до 20 мільйонів рублів. Серед останніх змін:

підвищення ПДВ з 20% до 22%;

скасування частини податкових пільг;

розширення кола платників ПДВ для малого бізнесу на спрощених системах.

Через це багато підприємців почали мати проблеми навіть із погашенням кредитів. За даними Центробанку Росії, у першому кварталі частка проблемних кредитів малого бізнесу зросла до 18,9%.

У російському ЦБ фактично визнали, що підвищення податків погіршило фінансовий стан підприємців. Банкам навіть рекомендували частіше погоджуватися на реструктуризацію боргів малого бізнесу.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також: підвищення вартості державних запозичень, падіння доходів російських підприємств; високий рівень облікової ставки.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк Росії утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– пише розвідка.

