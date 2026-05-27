Что известно о сокращении помощи для бизнеса в России?

По подсчетам аналитиков, за первые три месяца года российский малый бизнес получил 52,5 миллиарда рублей поддержки против 72,3 миллиарда годом ранее, пишет The Moscow Times.

При этом по итогам всего 2025 года объемы помощи предпринимателям в России сократились почти на треть. Аналитики отмечают, что ухудшились практически все ключевые показатели:

уменьшилось количество предпринимателей и самозанятых, которые получают поддержку;

упали объемы финансовой помощи;

сократился средний размер выплат;

снизился охват программами поддержки.

Между тем, потребность малого и среднего бизнеса в поддержке, наоборот, растет: его положение продолжает ухудшаться. Деловая активность в нем была минимальной из всех групп компаний, показал майский мониторинг предприятий Центробанка.

В регуляторе признают, что небольшой бизнес имеет значительно меньший запас прочности для переживания экономического спада. Среди главных проблем предприниматели называют слабый внутренний спрос и резкий рост расходов.

Налоги Путина тоже ударили по бизнесу

Дополнительный удар по МСБ нанесли новые налоговые изменения. С начала года ставка НДС в России выросла, а порог годовой выручки для его уплаты снизили с 60 до 20 миллионов рублей. Среди последних изменений:

повышение НДС с 20% до 22%;

отмена части налоговых льгот;

расширение круга плательщиков НДС для малого бизнеса на упрощенных системах.

Из-за этого многие предприниматели начали иметь проблемы даже с погашением кредитов. По данным Центробанка России, в первом квартале доля проблемных кредитов малого бизнеса выросла до 18,9%.

В российском ЦБ фактически признали, что повышение налогов ухудшило финансовое состояние предпринимателей. Банкам даже рекомендовали чаще соглашаться на реструктуризацию долгов малого бизнеса.

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди последующих последствий также: повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий; высокий уровень учетной ставки.

Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк России удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– пишет разведка.

