Телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщают об атаке беспилотников на Нижнекамск.

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Что известно об атаке на Нижнекамск?

По данным каналов, дроны поразили объект "Сибура".

"Сибур" – это одна из крупнейших нефтехимических компаний России. Она производит пластики, синтетический каучук, полиэтилен, полипропилен и другую химическую продукцию из нефти и газа.

В Нижнекамске у компании есть большой комплекс – "Нижнекамскнефтехим". Это один из крупнейших заводов России в сфере нефтехимии.

Вероятно, именно он оказался под ударом. Мониторы пишут, что на НПЗ загорелась установка АВТ-8.

Справка: АВТ – это установка первичной переработки нефти. Она фактически является одним из главных узлов НПЗ: там сырую нефть разделяют на бензиновые, дизельные, керосиновые и другие фракции.

Пожар в Нижнекамске на НПЗ / Фото из соцсети

Над городом поднялся густой дым: смотрите видео

В Татарстане горит нефтехимический завод: смотрите видео

Пожар на НПЗ разгорается: смотрите видео

В Нижнекамске уже очень сильно горит: смотрите видео

Дымовой шлейф от пожара разрастается: смотрите видео

Момент взрыва на НПЗ: смотрите видео

Тем временем российская ПВО вместо дронов "поймала" жилой дом. Пол высотки снесена.

Пораженный ПВО дом в Нижнекамске / Фото из соцсети

Российская ПВО сильно промахнулась / Фото из соцсети

Отметим, что от Нижнекамска до ближайшей границы Украины – примерно 1100 – 1300 километров по прямой, в зависимости от точки отсчета на границе.

Где расположен Нижнекамск: смотрите на карте

Напомним, что под утро атаки дронов также подвергся химический завод "Тольяттикаучук" в Самарской области.