Телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+ повідомляють про атаку безпілотників на Нижньокамськ.

Дивіться також Путін визнав проблему: боєць назвав 5 причин, як українські ракети змогли долетіти до Чебоксар

Що відомо про атаку на Нижньокамськ?

За даними каналів, дрони уразили об'єкт "Сібуру".

"Сібур" – це одна з найбільших нафтохімічних компаній Росії. Вона виробляє пластики, синтетичний каучук, поліетилен, поліпропілен та іншу хімічну продукцію з нафти й газу.

У Нижньокамську компанія має великий комплекс – "Нижньокамскнефтехим". Це один із найбільших заводів Росії у сфері нафтохімії.

Ймовірно, саме він опинився під ударом. Монітори пишуть, що на НПЗ зайнялася установка АВТ-8.

Довідка: АВТ – це установка первинної переробки нафти. Вона фактично є одним із головних вузлів НПЗ: там сиру нафту розділяють на бензинові, дизельні, гасові та інші фракції.

Пожежа у Нижньокамську на НПЗ / Фото з соцмережі

Над містом здійнявся сильний дим: дивіться відео

У Татарстані палає нафтохімічний завод: дивіться відео

Пожежа на НПЗ розгорається: дивіться відео

У Нижньокамську вже дуже сильно палає: дивіться відео

Димовий хвіст від пожежі розростається: дивіться відео

Момент вибуху на НПЗ: дивіться відео

Тим часом російська ППО замість дронів "вполювала" житловий будинок. Півбагатоповерхівки знесло.

Уражений ППО будинок у Нижньокамську / Фото з соцмережі

Російська ППО сильно промахнулася / Фото з соцмережі

Зауважимо, що від Нижньокамська до найближчого кордону України – приблизно 1100 – 1300 кілометрів по прямій, залежно від точки відліку на кордоні.

Де розташований Нижньокамськ: дивіться на карті

Нагадаємо, що під ранок атаки дронів також зазнав хімічний завод "Тольяттікаучук" у Самарській області.