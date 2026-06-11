Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, зауваживши, що навіть публічно в Росії вже визнають проблему. На міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі Володимир Путін говорив, що росіянам потрібно посилити протиповітряну оборону.

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Як українські ракети змогли долетіти до Чебоксар?

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що є 5 причин, як українським ракетам вдалось долетіти до цілі і вразити точно в неї. Насамперед мовиться про удари по ППО ворога – Сили оборони намагаються вразити зенітно-ракетні комплекси на тимчасово окупованих територіях і на території країни-агресорки.

Крім цього, це виснаження систем ППО, адже тепер на Росію летить все частіше і більше, а також розвідка, планування і організація атак на високому рівні з нашого боку.

Ми прагнули не один рік посилити ефективність ударів та атак. Зараз це вдається,

– наголосив він.

Також тут мовиться про комбіновані удари (використання ракет та дронів одночасно). Ця тактика себе виправдовує – росіяни постійно атакують територію нашої країни, використовуючи різні види озброєння, але нам потрібно переважати в цьому противника.

І остання причина – велика територія країни-агресорки. Прикрити усі регіони ППО, особливо тою, яка ефективно збиває ракети, дуже складно.

Мусієнко про атаку на Чебоксар: дивіться відео

Чому саме завод у Чебоксарах?

На заводі у Чебоксарах росіяни виготовляють комплектуючі для "Шахедів", ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет "Калібр". Відстань до нього – 1 500 кілометрів по прямій (це половина шляху, який загалом можуть подолати ракети "Фламінго").

Водночас радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" також розповів, що ціль обрали не випадково – завод допомагає росіянам забезпечувати терор України. Там також виготовляють системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони.