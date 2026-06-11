Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, отметив, что даже публично в России уже признают проблему. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин говорил, что россиянам нужно усилить противовоздушную оборону.

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Как украинские ракеты смогли долететь до Чебоксар?

Военнослужащий ВСУ отметил, что есть 5 причин, как украинским ракетам удалось долететь до цели и поразить ее точно. Прежде всего речь идет о удары по ПВО противника– Силы обороны пытаются поразить зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях и на территории страны-агрессора.

Кроме того,, это изнурение систем ПВО, ведь теперь на Россию летит все чаще и больше, а также разведка, планирование и организация атак на высоком уровне с нашей стороны.

Мы стремились не один год повысить эффективность ударов и атак. Сейчас это удается,

– подчеркнул он.

Также здесь речь идет о комбинированных ударах (использование ракет и дронов одновременно). Эта тактика оправдывает себя – россияне постоянно атакуют территорию нашей страны,, используя различные виды вооружения,, но нам нужно превосходить в этом противника.

И последняя причина – большая территория страны-агрессора. Прикрыть все регионы ПВО, особенно той, которая эффективно сбивает ракеты, очень сложно.

Мусиенко об атаке на Чебоксары: смотрите видео

Почему именно завод в Чебоксарах?

На заводе в Чебоксарах россияне производят комплектующие для «Шахидов», ракетных комплексов «Искандер-М» и крылатых ракет «Калибр». Расстояние до него – 1 500 километров по прямой (это половина пути, который в целом могут преодолеть ракеты «Фламинго»).

В то же время советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов «Флеш» также рассказал, что цель выбрали не случайно– завод помогает россиянам обеспечивать террор в Украине. Там также производят системы спутниковой навигации, без которых точно не летают «Шахеды», не попадают в цель «КАБы» и реактивные дроны.