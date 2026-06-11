Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко,, отметив, что к августу этого года украинцы увидят совершенно иные настроения у россиян,, чем они были раньше. Ведь проблемы будут только нарастать.

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В Крыму растет недовольство

По словам руководителя Центра изучения оккупации, россияне восхищались ударами по украинским городам во время атак. Однако они не ожидали, что «правила игры могут измениться».

Сейчас они увидят падение товарооборота. Речь идет не только о топливе. Там начинают исчезать товары в магазинах. Рано или поздно они исчезнут, не говоря уже о подорожании,

– сказал Андрющенко.

Более того, летний сезон отдыха в Крыму в этом году окончательно еще продолжается. Однако оккупанты запретили перевозку через территорию Ростовской области по Керченскому мосту групп детей. Это означает, что все пионерские лагеря на полуострове, которые обеспечивали значительную часть прибыли, останутся пустыми. В частности, речь идет о лагере «Артек».

Андрющенко о настроениях россиян в Крыму: смотрите видео

К слову, украинский журналист и блогер Денис Казанский поделился видео, на котором жительница Севастополя рассказывает, что решила бежать из города. Женщина жалуется на дефицит бензина и регулярные воздушные тревоги, а также планирует покинуть Крым через Керченский мост,, надеясь,, что движение не будет прервано.

Напомним, что Украина уже атаковала мост на Арабатскую стрелку, а также полностью уничтожила Чонгарский мост,, соединяющий Херсонскую область и Крым.