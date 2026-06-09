Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Что известно о дефиците продуктов в Крыму?

В Крыму растет напряжение среди населения. Ранее привычные и доступные продукты становятся дефицитными.

Причинами такой ситуации называют как увеличение потребления из-за присутствия российских военных и переселенцев, так и серьезные логистические трудности. Полуостров все больше оказывается в условиях частичной изоляции: Крымский мост не обеспечивает полноценного снабжения, морские маршруты остаются уязвимыми, а сухопутные пути проходят через территории, находящихся под угрозой ударов.

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Несмотря на это, оккупационная администрация не предоставляет публичных объяснений ситуации и пытается демонстрировать стабильность. В то же время жители полуострова все чаще сталкиваются с пустыми полками, ограничениями на покупку и ростом цен на товары первой необходимости.

Крым все больше напоминает остров, к которому становится все сложнее доставлять топливо, товары и ресурсы,

– говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Напомним, оккупированный Крым сталкивается с одновременным топливным кризисом и дефицитом продуктов, что усиливается из-за осложнения российской логистики и ударов по транспортным и энергетическим объектам. По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, на полуострове фиксируются большие очереди на АЗС, перебои с топливом и внедрение талонов и QR-кодов, которые быстро исчерпываются. Растет паника среди населения, а транспортная система работает с перебоями, что еще больше затрудняет передвижение и поставки на полуостров.

Кроме того, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что, несмотря на заявления российских властей об отсутствии кризиса, дефицит бензина уже является системным и начался еще с середины мая. По его словам, сокращение переработки нефти достигает около 35% и продолжает расти, что может привести к еще большему обострению ситуации с топливом в летний период.