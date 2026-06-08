И летом проблема может еще больше обостриться и привести к непоправимым последствиям. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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В России топливный кризис

Заявления со стороны российских чиновников об отсутствии топливного кризиса не соответствуют реальной ситуации. В 2025 году уже фиксировались серьезные проблемы с горючим и горюче-смазочными материалами, в частности с бензином.

Пензин отметил, что тогда дефицит начался позже – примерно в июле, однако Россия уже была вынуждена ежемесячно импортировать около 250 тысяч тонн бензина, поскольку внутреннего производства не хватало из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

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В результате объемы переработки нефти сократились примерно на 10 – 12%.

Экономист подчеркнул, что сейчас ситуация еще сложнее: по предварительным оценкам, сокращение переработки достигло около 35% и продолжает расти.

Реальный дефицит бензина начался уже с середины мая, а не летом, как это было раньше. В отдельных регионах ситуация является критической.

В Крыму безумный дефицит горючего: смотреть видео

Что происходит в Крыму?

В частности, во временно оккупированном Крыму фактически прекращена свободная продажа светлых нефтепродуктов для населения. Наличная продажа топлива остановлена, а реализация осуществляется преимущественно по талонам для предприятий и объектов так называемой "критической инфраструктуры", в частности медицины.

Это фактически привело к тому, что частный транспорт на полуострове оказался без доступа к горючему.

Интересно, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал, что бензин практически исчез из свободной продажи на полуострове, на АЗС – огромные очереди, а продажу осуществляют по талонам и даже QR-кодами с ограничением до 20 литров на авто, однако и их не хватает. В магазинах начали опустошать полки – люди массово скупают крупы, сахар и другие продукты длительного хранения, а иногда вместо такси уже используют лошадей с тележками.

Также поставки осложнены логистическими ограничениями: через Керченский мост запрещена перевозка цистерн с топливом, а поставки возможны только через паромную переправу, где уже накапливаются очереди из цистерн.

Сложной остается и наземная логистика через временно оккупированные территории, в частности Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, где передвижение топливных грузов существенно ограничено.

Ситуацию в Крыму дополнительно усложняет и сезонный фактор. Летом на полуострове традиционно растет количество людей из-за отдыхающих, и даже если в этом году поток будет меньше, там все равно находится много приезжих.

Для туристов положение еще сложнее, чем для местных жителей, ведь крымчане еще могут искать топливо различными способами, тогда как те, кто приехал собственным транспортом, фактически не имеют возможности выехать из-за дефицита.

Крым на сегодняшний момент не обеспечивает себя ни горюче-смазочными материалами, ни в полном объеме аграрной продукцией, поэтому это лето для полуострова будет чрезвычайно тяжелым,

– отметил эксперт.

Какая ситуация с топливом в Крыму сейчас?

На АЗС сети "ТЭС" заправка происходит исключительно по QR-кодам, на отдельных заправках "АТАН" периодически появляется А-92, но в ограниченном количестве, при этом в Крыму полностью запрещена свободная продажа бензина за наличные, назначены контролеры на АЗС, открывают административные и уголовные дела из-за перепродажи талонов, а в супермаркетах уже вводят ограничения на продажу отдельных продуктов.

Людям выдают талоны, а из-за их перепродажи уже открывают уголовные дела, а водители массово оставляют авто в очередях, не дождавшись заправки.

Из-за атак и проблем с логистикой образуются пробки в сторону Крымского моста, туристы пытаются выехать с полуострова, но сталкиваются с дефицитом горючего и даже в Тамани уже возникают перебои.

Около 400 автобусов не вышли на маршруты из-за нехватки бензина, появляются трудности с поставками продуктов и стройматериалов, а туроператоры прогнозируют провальный летний сезон, что может серьезно ударить по экономике региона.