Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала рассказал, что утром 6 июня образовалась очередь в сторону Крымского моста с направления Керчи.

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Топливный кризис в Крыму: какие последствия?

Очереди автотранспорта связаны с ночными атаками украинских дронов. На этот период движение по мосту ограничивается, усиливается проверка автомобилей, поэтому образуются пробки. Кроме того, многие стремятся доехать до Тамани, чтобы там приобрести бензин. Хотя, как рассказал Бариев, уже и там начинают возникать проблемы с наличием горючего.

Большая очередь также по причине того, что отдыхающие пытаются уехать. Чтобы обеспечить их бензином, оккупационная власть предусмотрела открытую линию, чтобы каким-то образом помочь. Потому что действительно проблема с бензином очень большая. Последние несколько суток начали открывать не только административные, но и уголовные дела, ищут тех, кто якобы продает талоны,

– озвучил Бариев.

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Член Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что уже есть несколько случаев, когда были открыты уголовные дела по этому факту. На фоне топливного кризиса в Крыму призывают население по возможности работать дистанционно. Бариев добавил, что несмотря на то, что оккупационная власть обратилась с просьбой к людям с автомобилей пересесть на общественный транспорт, 400 автобусов не вышли на линию. Причина – дефицит горючего.

Подробнее о ситуации в Крыму: смотрите в видео

В связи с тем, что начались проблемы с логистикой, как следствие – есть сложности с обеспечением пищевых продуктов, строительных материалов на полуострове.

"Причины этого заключаются в том, что ВСУ взяли под контроль дорогу Мариуполь – Бердянск – Мелитополь. Россияне начали сообщать, что там опасно проезжать в первую очередь бензовозам. Они изменили маршрут с Джанкоя на Армянск и там большие очереди, проехать трудно. Оккупационная власть хочет, чтобы крупные российские поставщики вошли в Крым, потому что там работает два местных "ТЭС" и "АТАН", – рассказал Бариев.

Эти сети АЗС, по словам члена Меджлиса крымскотатарского народа, уже прекратили продавать топливо даже за наличные. Водители вынуждены оставлять свои машины возле автозаправок, не дождавшись получения бензина. Планируется привлечь эвакуатор, чтобы этот транспорт убрать, потому что если даже приедет туда бензовоз, он не сможет заехать из-за скопления брошенных авто.

В Крыму все больше чувствуют, что идет война. Действительно, неспокойно. Проблемы с горючим – большие. Несмотря на то, что гауляйтер Аксенов говорит, что есть запасы на полтора месяца, что приедут бензовозы и все будет хорошо, решить проблему быстро не удастся,

– убежден Бариев.

Подытоживая, член Меджлиса крымскотатарского народа добавил, что российские туристы, которые собирались ехать на отдых в Крым, начинают пересматривать свои планы, учитывая ситуацию на полуострове. Туроператоры уже прогнозируют проблемы с летним сезоном, а это для Крыма крайне важно, потому что местная экономика завязана на нем.

К чему прибегает оккупационная власть в Крыму?

Напомним, ранее сообщалось, что в связи дефицитом топлива в Крыму на несколько дней полностью ограничили продажу бензина за наличный расчет. Аксенов сообщил, что талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.

А по ранее приобретенным талонам топливо можно получить по 20 литров в одни руки. Для соблюдения этого на АЗС будут дежурить контролеры из числа должностных лиц оккупационного руководства, которых обязали фиксировать номера машин, которые будут заправляться по талонам.

В магазинах Севастополя введены ограничения и на продажу определенных продуктов. Например, в супермаркете "Добрострой" людям нельзя покупать более трех бутылок масла и такого же количества пачек макаронных изделий в одни руки.