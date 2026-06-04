Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что российские водители банально боятся ездить через трассу на временно оккупированных территориях Юга Украины. Дроны последовательно выбивают бензовозы.

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Какова ситуация с топливом в Крыму?

По словам политолога, сейчас в Крыму достаточно сложная ситуация с топливом. Полуостров постепенно превращается из военной крепости в тюрьму для оккупационного режима.

В Крыму еще несколько дней назад ввели ограничения на продажу бензина А-95. Человек может приобрести только 20 литров в сутки. Уже были видео, где машины просто останавливались на трассе, потому что не имели чем ехать.

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Это создает проблемы и для российской армии. В целом такая ситуация является дополнительным фактором, чтобы Путин пошел на реальный переговорный процесс. При этом Украина еще имеет потенциал, чтобы еще больше давить по врагу на этом направлении,

– сказал Чаленко.

Некоторые пропагандисты предполагают, что следующим шагом Украины будет удар по Крымскому мосту. И тут могут быть совершенно разные сценарии атаки.

Какая ситуация в Крыму: смотрите видео 24 Канала

Что известно о проблемах с топливом в Крыму?

Интересно, что топливо в Крым преимущественно поставляли по суше через так называемую трассу "Новороссия" на временно оккупированных территориях Юга Украины. Россияне имели возможность перевозить топливо по Крымскому мосту, но с января этого года там закрыт проезд для грузовиков.

Есть предположение, что из-за проблем с логистикой Россия снова может возобновить поставки горюче-смазочных материалов и других военных грузов через Крымский мост. Если в этот момент нанести удар по мосту, то повреждения будут еще более серьезными.