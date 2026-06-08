Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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Почему россияне больше не хотят в Крым?

По данным сервиса Travelline, с 24 мая по 6 июня количество бронирований отелей в Севастополе уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этом фоне Крым потерял позиции среди популярных туристических направлений: сейчас на полуостров приходится лишь 1,5% всех туристических продаж в России.

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Спад спроса подтвердил даже вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, с 1 по 7 июня продажи туров в Крым сократились еще на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

Никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем,

– сказал основатель одной из сетей туристических агентств Алексан Мкртчян.

Из-за отсутствия авиасообщения автомобильный транспорт остается основным способом добраться до Крыма. По данным местного туристического ведомства, в 2025 году около 76% туристов прибывали на полуостров собственными автомобилями или автобусами, еще 24% – железной дорогой.

В этом году представители туристического рынка прогнозируют, что из-за топливного кризиса полуостров может потерять от 3 до 4 миллионов отдыхающих.

Напомним, недавно в Крыму оккупационные власти ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 из-за перебоев с поставками топлива и ударов Сил обороны. 4 июня "глава" региона Сергей Аксенов заявил, что отныне водители могут приобрести на АЗС не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее.

Чтобы контролировать выполнение запрета "власти" также назначили контролеров на каждую заправку – их роль выполняют представители муниципальных и республиканских органов.

После заявлений Аксенова на полуострове сразу возник ажиотаж. В местных чатах и мессенджерах начали массово появляться объявления о поиске бензина или талонов на заправку, а предложения обменять или купить их у посредников.