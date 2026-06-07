Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон высказал 24 Каналу мнение, что все понимают, сколько потерь несет российская экономика. Такого не могут позволить себе даже ведущие страны мира.

Интересно Наступление Сил обороны в Донецкой и Днепропетровской областях, рекордное количество штурмов: как изменилась линия фронта за неделю

В чем Путин просчитался?

Гемиш рассказал, что Россия тратит на войну примерно 10% своего ВВП. Это вдвое больше, чем любая страна НАТО. Также очевидно, что финансы России исчерпываются. Путин надеялся финансировать свою войну из-за высокой цены на нефть.

Впрочем сначала Украина начала разрушать российскую нефтяную промышленность, а теперь и вмешательство стран НАТО, например Франции и Великобритании, которые перехватывают теневые танкеры, с помощью которых Россия пытается продавать свою нефть по всему миру, разрушили эти планы,

– отметил полковник армии Великобритании в отставке.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он продолжил, что еще и такие страны, как Китай, существенно сокращают закупку российской нефти. Очевидно, что российские финансы исчерпываются. Учитывая еще и потери российской техники на фронте, они просто пытаются поддерживать работу своей военной машины.

Гемиш рассказал, из-за какой проблемы ужасно переживают элиты в России: смотрите видео

Почему переживают российские элиты?

По словам полковника армии Великобритании в отставке, судя по тому, что можно прочитать в российских, особенно московских, СМИ, растет раздражение из-за того, что надо финансировать войну из-за роста налогов.

"В то же время инфляция настолько велика, что даже мы в Великобритании думаем о своей высокой цене на бензин, но это ничто по сравнению с ценой в России. Даже базовые продукты людям не по карману. Похоже, в России заканчиваются деньги", – заметил Гемиш.

Он добавил, что Путин просто не может себе позволить продолжение военной кампании. Ситуация развивается так же, как у Гитлера в конце Второй мировой войны. Немецкая экономика просто не могла себе позволить продолжать войну, и в итоге потерпела крах. Некоторые из тех, кто хотел бы управлять Россией в будущем, обеспокоены тем, что экономика будет разрушена, поэтому, строить будущее будет не из чего.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости

В России пассажирский самолет дважды совершал посадку. Все из-за украинских дронов в небе.

Любимый курорт россиян посреди дня атаковали дроны. Взрывы раздавались в Сочи.

СОУ отработали по многим важным российским объектам. Взрывы раздавались и на оккупированных территориях, и в глубоком тылу.