Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

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Какие последствия атаки БпЛА на Сочи?

Беспилотники в воздушном пространстве Сочи зафиксировали еще ночью. Утром в 12:35 было сообщение об угрозе БпЛА и работе систем ПВО в городе.

Реакция россиян на атаку БпЛА в Сочи: смотрите видео

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В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Правительство сообщило, что такие меры необходимы для "обеспечения безопасности полетов".

В Сочи из-за угрозы атаки беспилотников включили сирены системы оповещения,

– сообщил Андрей Прошунин.

По состоянию на 12:49 над морем в Сочи до сих пор фиксируются БпЛА. Также Прошунин опубликовал в соцсетях план действий и реагирования во время угрозы дронов и отметил, чтобы местные жители "сохраняли спокойствие".

Что еще известно об ударах дронов по России 6 июня?

Россию 6 июня массированно атаковали беспилотники. Мощные взрывы прогремели в ряде регионов, а больше всего БпЛА летело на Санкт-Петербург. Дроны зафиксировали сначала в Сочи и Волгоградской области.

Беспилотники зафиксировали в Калужской, Московской, Ростовской, Тульской, Смоленской и Ленинградской областях. Также БпЛА наведались и во временно оккупированный Крым.

В Министерстве обороны России сообщили, что за все время территорию страны атаковали не менее 376 БпЛА, из которых 200 летели в Санкт-Петербург.

