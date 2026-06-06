Про це повідомив мер Сочі Андрій Прошунин.

Дивіться також Ключова для Кубані й Адигеї: палають 5000 квадратних метрів нафтобази в Краснодарському краї

Які наслідки атаки БпЛА на Сочі?

Безпілотники у повітряному просторі Сочі зафіксували ще вночі. Зранку о 12:35 було повідомлення про загрозу БпЛА та роботу систем ППО у місті.

Реакція росіян на атаку БпЛА в Сочі: дивіться відео

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

В аеропорту Сочі запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Уряд повідомив, що такі заходи необхідні для "забезпечення безпеки польотів".

У Сочі через загрозу атаки безпілотників увімкнули сирени системи оповіщення,

– повідомив Андрій Прошунин.

Станом на 12:49 над морем у Сочі досі фіксуються БпЛА. Також Прошунин опублікував у соцмережах план дій та реагування під час загрози дронів та наголосив, щоб місцеві мешканці "зберігали спокій".

Що ще відомо про удари дронів по Росії 6 червня?

Росію 6 червня масовано атакували безпілотники. Потужні вибухи пролунали у низці регіонів, а найбільше БпЛА летіло на Санкт-Петербург. Дрони зафіксували спочатку в Сочі та Волгоградській області.

Безпілотники зафіксували у Калузькій, Московській, Ростовській, Тульській, Смоленській та Ленінградській областях. Також БпЛА навідалися й до тимчасово окупованого Криму.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що за весь час територію країни атакували щонайменше 376 БпЛА, з яких 200 летіли до Санкт-Петербурга.

