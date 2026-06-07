Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон висловив 24 Каналу думку, що всі розуміють, скільки втрат несе російська економіка. Такого не можуть дозволити собі навіть провідні країни світу.

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У чому Путін прорахувався?

Геміш розповів, що Росія витрачає на війну приблизно 10% свого ВВП. Це вдвічі більше, ніж будь-яка країна НАТО. Також очевидно, що фінанси Росії вичерпуються. Путін сподівався фінансувати свою війну через високу ціну на нафту.

Утім спочатку Україна почала руйнувати російську нафтову промисловість, а тепер і втручання країн НАТО, як-от Франція та Великої Британії, які перехоплюють тіньові танкери, за допомогою яких Росія намагається продавати свою нафту по всьому світу, зруйнували ці плани,

– зазначив полковник армії Великої Британії у відставці.

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Він продовжив, що ще й такі країни, як-от Китай, суттєво скорочують закупівлю російської нафти. Очевидно, що російські фінанси вичерпуються. Враховуючи ще й втрати російської техніки на фронті, вони просто намагаються підтримувати роботу своєї військової машини.

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За словами полковника армії Великої Британії у відставці, судячи з того, що можна прочитати в російських, особливо московських, ЗМІ, росте роздратування через те, що треба фінансувати війну через зростання податків.

"У той же час інфляція настільки велика, що навіть ми у Великій Британії думаємо про свою високу ціну на бензин, але це ніщо в порівнянні з ціною в Росії. Навіть базові продукти людям не по кишені. Схоже, в Росії закінчуються гроші", – зауважив Геміш.

Він додав, що Путін просто не може собі дозволити продовження військової кампанії. Ситуація розвивається так само, як у Гітлера наприкінці Другої світової війни. Німецька економіка просто не могла собі дозволити продовжувати війну, й у підсумку зазнала краху. Дехто з тих, хто хотів би керувати Росією в майбутньому, стурбовані тим, що економіка буде зруйнована, тож, будувати майбутнє не буде з чого.

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