Весна у 2026 році була доволі спекотною на фронті – російські війська знову намагалися зайти у Куп'янськ, мали просування в прикордонні Сумщини, наступали на Донеччині. Водночас Сили оборони проводили контратаки на кількох ділянках фронту на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Зокрема в останній тиждень весни наші воїни здійснили контратаку на межі трьох областей – Дніпропетровської, Донецької та Запорізької, внаслідок чого ворог втратив кілька десятків квадратних кілометрів окупованої території.

Про те, яким був останній тиждень весни з 25 по 31 травня та як за цей час змінилася лінія зіткнення, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво Місія "Закрити небо"․ Як бійці 66-ї бригади працюють з дронами-перехоплювачами та знищують російські БпЛА – репортаж

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Динаміка бойових дій

Протягом останнього тижня травня російські війська здійснили 2 016 штурмів – це найбільший показник щонайменше за останні півтора року. Також "рекордною" є кількість атак, які ворог здійснив за цей місяць – 7 005. За напрямками минулого тижня ситуація була наступною:

Покровський – 356 відбитих атак;

Гуляйпільський – 255 атак;

Костянтинівський – 113 атак;

Лиманський – 87 атак;

Харківський – 74 атаки;

Куп'янський – 42 атаки;

Оріхівський – 41 атака;

Слов'янський – 41 атака;

Сумський – 34 атаки;

Олександрівський – 18 атак;

Краматорський – 12 атак;

Придніпровський – 7 атак.

Попри величезну кількість штурмів, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Контратака на межі областей

Вочевидь історія контратаки на Олександрівському напрямку, котра почалася у лютому, має продовження. Минулого тижня стало відомо, що Сили оборони України провели серію контратак на межі трьох областей і відкинули росіян з позицій на Дніпропетровщині та Донеччині.

Нашим воїнам вдалося звільнити Новоселівку та прилеглі території – там повністю проведена зачистка. Ворога вибили з Вороного і Січневого Дніпропетровської області та з Зеленого Гаю, Товстого й Новохатського Донецької області. Також ворога відкинули поблизу Олександрограда, Піддубного і Філії. Мова йде про понад 46 квадратних кілометрів окупованої території.

Таким чином наші воїни зокрема зірвали плани росіян вийти на адмінмежі Донеччини на Олександрівському напрямку. До контратаки під повним контролем залишалися лише Олександроград та Іскра.





Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Слов'янськ

На Слов'янському напрямку російські війська продовжують тиск з боку Сіверська та по трасі з Бахмута. Минулого тижня ворог просунувся біля села Різниківка, а також поблизу Привілля. Проте в загальному розрізі відстань від лінії зіткнення до Слов'янська не скоротилася. Як і Краматорськ, місто потерпає від щоденних ударів керованими авіабомбами та дронами, зокрема FPV.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються до околиць Костянтинівки

Протягом всієї зими та весни російські війська намагалися зайти у Костянтинівку. У південно-східній частині міста є сіра зона, однак закріпитися ворогу там не вдається. Проте місто рівняють з землею авіабомби, артилерія та дрони.

Минулого тижня російські війська окупували Бересток, що біля Костянтинівки та просунулися поблизу села. Вочевидь, влітку ворог намагатиметься захопити це місто.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Покровська

Після повного захоплення Покровська російські війська ще просунулися біля міста в напрямку півночі, що ускладнює ситуацію для оборони Родинського, де бої тривають в центральній частині.

Ворог зараз докладає чимало зусиль для окупації Родинського та закріплення з перспективою окупації в районі Білицького. Проте зараз спроби ворога просуватися в бік останнього невдалі.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян під Гуляйполем

Минулого тижня російські війська просунулися на північний схід від Гуляйполя, окупувавши село Зелене. Також в цьому районі збільшилася сіра зона.

Водночас битва за Гуляйполе триває – східна частина міста у сірій зоні й вже кілька тижнів ворогу не вдається закріплятися на нових позиціях.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Яким буде літо на фронті?

Вочевидь, активність боїв протягом наступних трьох місяців не вщухатиме. Цілями ворога все ще залишаються захоплення Костянтинівки й Часового Яру, що дозволить наступати на Дружківку та Краматорськ. Також просування до Слов'янська – серед пріоритетів ворога. Те саме стосується і Родинського, Білицького на Покровському напрямку, Куп'янська, Лимана, Вовчанська, Гуляйполя та Оріхова.

Однак розвиток дронів середньої дальності за останні кілька тижнів суттєво погіршив ворожу логістику. Так званий сухопутний коридор до Криму – під контролем українських безпілотників. Дрони 1-го корпусу НГУ "Азов" працюють в Маріуполі, БпЛА 3-го армійського корпусу взяли під вогневий контроль Луганську область.

Літо буде спекотним у всіх сенсах цього слова. Однак для боротьби нашим воїнам потрібна надійна підтримка тилу. Ми повинні бути для війська або у війську. Найпростіший спосіб підтримати наших воїнів – донат на збір. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.